Мэй пригрозила уволить главу МИД Великобритании Джонсона, пишут СМИ

МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Премьер-министр Британии Тереза Мэй пообещала членам правительства отправить в отставку главу МИД Бориса Джонсона и других министров, если они попытаются сорвать план кабмина по плавному выходу из Евросоюза. Об этом пишет газета The Times.

"Пока мы прорабатывали нашу позицию по Brexit, я позволила коллегам по кабинету выражать личную позицию. Теперь, когда предложение согласовано, дела обстоят иначе — наступает момент нести коллективную ответственность", — приводит издание слова Мэй.

Ранее британские министры согласовали коллективную позицию Лондона по Brexit. По итогам дискуссий глава кабмина объявила, что Британия предложит ЕС создать зону свободной торговли и обозначить перечень промышленных товаров и сельскохозяйственной продукции, которые не подпадут под будущие ограничения.

Эта программа не устроила сторонников более "жесткого" подхода к условиям выхода страны с единого европейского рынка. По их мнению, реализация такого плана сохранит зависимость Великобритании от ЕС и создаст преимущество для глобальных корпораций в ущерб местным производителям.

По данным газеты, в документе правительства также говорится о "мягком таможенном соглашении" — обновленной версии положения, которое Борис Джонсон ранее называл "сумасшедшим". Стратегия Лондона по Brexit будет официально опубликована на следующей неделе.