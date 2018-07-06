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МВД Украины хочет начать возвращение Донбасса с Горловки

Сюжет:
Ситуация в ДНР и ЛНР. Июль 2018 (53)
(обновлено: 19:00 06.07.2018)
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© AP Photo / Efrem LukatskyУкраинские военные в зоне конфликта на востоке Украины. Архивное фотоУкраинские военные в зоне конфликта на востоке Украины. Архивное фото
© AP Photo / Efrem Lukatsky

МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. МВД Украины представило свой план возвращения Донбасса под контроль Киева. Начать его предлагается со взятия Горловки и Новоазовского района, которые сейчас контролирует самопровозглашенная Донецкая народная республика.

Украинские военные в Донбассе. Архивное фото
CC BY 2.0 / Ministry of Defense of Ukraine / Поблизу лінії розмежування
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Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков рассказал о плане МВД на встрече с послами и дипломатами стран "Большой семерки". Ранее он неоднократно предлагал отказаться от Минских соглашений, которые "выработали свой потенциал и больше не отвечают повестке дня".

"Стратегия деоккупации Донбасса "Механизм малых шагов" — это инструмент взаимодействия всех служб — Госпогранслужбы, Госслужбы по ЧС, Нацгвардии и Нацполиции. Как действовать, когда мы будем возвращать под контроль свои территории, как предоставлять нашим гражданам весь сервис и обеспечивать права. План предусматривает привлечение лишь двух тысяч миротворцев, которые будут мониторить границу и участвовать в отдельных полицейских миссиях", — цитирует Авакова пресс-служба МВД.

Начать с Горловки

План Авакова предусматривает постепенный ввод в Донбасс миротворцев ООН, а начать предлагается с отдельного города или района. Затем должна быть проведена работа по разминированию территорий и решению экологических проблем. Выборы на этих территориях предлагается проводить не ранее чем через три года после прекращения огня.

Военные учения украинской армии в Донецкой области
CC BY 2.0 / Ministry of Defense of Ukraine / Олег Проценко /
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Кроме того, как считает глава МВД, после возвращения Донбасса под контроль Киева необходимо будет внести изменения в законы, в которых говорилось бы о "коллаборационизме" и "амнистии". Он также отметил, что в украинском обществе должна пройти дискуссия относительно того, кто имеет право на амнистию.

Начать возвращение Донбасса МВД планирует со взятия Горловки и Новоазовского района, подконтрольных самопровозглашенной Донецкой народной республике.

"Освобождаем эти районы, исходя из мощностей миссии ООН. Трех тысяч человек хватит, чтобы зайти в эти регионы", — заявил советник министра внутренних дел Иван Варченко, которого цитирует агентство УНН.

Реакция Донецка

Планы украинского МВД прокомментировали в оперативном командовании ДНР. По мнению представителей самопровозглашенной республики, Киев хочет использовать контингент ООН для атаки на ДНР.

Надежда Савченко. Архивное фото
© РИА Новости / Стрингер
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"Данное заявление только доказывает враждебность киевской власти и доказывает, что Украина хочет воспользоваться контингентом ООН для атаки на республику. Мы, в свою очередь, хотим предупредить командование ВСУ и напомнить им, что подразделения ДНР в силах отразить любую атаку и в случае наступления мы применим все необходимые для защиты населения средства", — заявил журналистам представитель оперативного командования.

В последнее время ополченцы неоднократно заявляли о попытках украинских силовиков продвинуться в районе Горловки. Так, на прошлой неделе командование ДНР сообщило, что ВСУ попытались захватить одну из высот в районе поселка Южное. Ополченцам удалось отбить эту атаку, силовики потеряли трех человек убитыми и столько же ранеными. Позже ВСУ открыли огонь по поселку шахты Гагарина, применив танки и артиллерию.

Киевские власти с апреля 2014 года ведут военную операцию против самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, заявивших о независимости после госпереворота в стране. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более десяти тысяч человек.

Будут новые "котлы"?

Политолог Александр Дудчак назвал заявления руководства украинского МВД странными.

"Если планируют взять под контроль Горловку, зачем это анонсировать? Или они это делают специально? Если хотят в очередной раз поговорить, пусть поговорят. Правда, попутно гибнут люди при этой болтовне", — сказал он в эфире радио Sputnik.

Получение паспортов Российской Федерации в паспортно-визовом центре Москвы. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Кузнецов
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По мнению эксперта, силовики действительно могут попытаться взять населенные пункты в Донбассе, например, для того чтобы внести напряжение в предстоящий саммит лидеров США и России. Кроме того, полагает Дудчак, у президента Украины Петра Порошенко нет другого способа сохранить власть, кроме как ввести военное положение, для чего и нужны новые обострения на фронте. 

"Но это, как всегда, – не умно. Не проявляет ум и сообразительность киевская власть. Вместо того чтобы заявить, мол, планируем восстановить линии электропередачи, они говорят, что собираются восстанавливать контроль над Горловкой. Что наверняка повлечет за собой очередные потери, и, возможно, новые "котлы". Подобные заявления говорят о том, что Украина не собирается решать проблему Донбасса мирным путем, а собирается – исключительно силой", – заключил он. 

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