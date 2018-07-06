Мнение: план по взятию Горловки чреват для Киева новыми "котлами"

МВД Украины планирует операцию по взятию Горловки, подконтрольной самопровозглашенной ДНР. В эфире радио Sputnik политолог Александр Дудчак прокомментировал заявления украинской стороны.

МВД Украины предложило начать возвращение Донбасса с взятия Горловки и Новоазовского района, которые находятся под контролем самопровозглашенной ДНР. В украинском ведомстве считают, что для этого хватит трех тысяч силовиков. Об этом заявил советник министра внутренних дел Иван Варченко, его цитирует УНН.

Ранее в МВД сообщали, что Варченко ездит по регионам и представляет предложенный министром внутренних дел Арсеном Аваковым план возвращения Донбасса. Согласно этому плану, земли у линии соприкосновения сразу берут под контроль миротворцы ООН и украинские пограничники, а затем Киев занимает территории поэтапно.

Аваков также неоднократно предлагал отказаться от Минских соглашений, которые, по его словам, "выработали свой потенциал и больше не отвечают повестке дня".

В эфире радио Sputnik политолог Александр Дудчак прокомментировал заявления украинской стороны.

"Странные заявления. Если планируют взять под контроль Горловку, зачем это анонсировать? Или они это делают специально? Если хотят в очередной раз поговорить, пусть поговорят. Правда, попутно гибнут люди при этой болтовне. Попытки взять населенные пункты Донбасса могут быть предприняты. Например, для того, чтобы внести напряжение в предстоящий саммит лидеров США и России. И, судя по всему, у (президента Украины) Петра Порошенко нет другого способа сохранить власть, кроме как ввести военное положение. А для этого нужны новые обострения на фронте. Но это, как всегда, – не умно. Не проявляет ум и сообразительность киевская власть. Вместо того чтобы заявить, мол, планируем восстановить линии электропередачи, они говорят, что собираются восстанавливать контроль над Горловкой. Что наверняка повлечет за собой очередные потери, и, возможно, новые "котлы". Подобные заявления говорят о том, что Украина не собирается решать проблему Донбасса мирным путем, а собирается – исключительно силой", – сказал Александр Дудчак.

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