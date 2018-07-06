Эрдоган заявил о сохранении "Народного альянса" в парламенте Турции

АНКАРА, 6 июл — РИА Новости. Предвыборный альянс правящей в Турции Партии справедливости и развития (ПСР) и националистической Партии национального движения будет сохранен в новоизбранном парламенте, заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган.
Он поблагодарил граждан страны за высокую явку на всеобщих выборах 24 июня, которая превысила 86%. "Это расстроило тех, кто хотел загнать Турцию в угол", — отметил президент.
Эрдоган добавил, что состав нового кабинета министров будет оглашен 9 июля после президентской инаугурации. По его словам, впервые в истории Турции члены кабинета не будут связаны с какой-либо политической партией.
На выборах в меджлис, согласно их окончательным итогам, победила правящая Партия справедливости и развития, которая набрала 42,56% и получила 295 из 600 депутатских мандатов. Партия национального движения набрала 11,10% и получила 49 мест. Таким образом, объединяющий их Народный альянс заручился 53,66% голосов и 344 местами в парламенте.