РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
В мире

Четверо украинских военных погибли при взрыве на учениях

Сюжет:
Взрыв на украинских военных учениях (9)
(обновлено: 13:35 06.07.2018)
2397114
© Flickr / U.S. Army Europe ImagesСолдаты ВСУ. Архивное фотоСолдаты ВСУ. Архивное фото
© Flickr / U.S. Army Europe Images

МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Во время тактических учений на полигоне в Ровенской области при взрыве миномета погибли четверо военных. Еще несколько человек пострадали.

Морские пехотинцы ВСУ во время учений
CC BY 2.0 / Ministry of Defense of Ukraine /
Украинский политик: армия Украины – одна из лучших в Европе? Это ложь
Как сообщила пресс-служба Министерства обороны Украины, инцидент произошел в пятницу рано утром на ровенском общевойсковом полигоне.

Командующий Сухопутными войсками ВСУ Сергей Попко приостановил маневры. Назначено служебное расследование.

Прокуратура завела дело о превышении служебных полномочий, повлекшем тяжкие последствия.

На контроле премьер-министра

Премьер страны Владимир Гройсман пообещал взять пол личный контроль ход расследования причин взрыва.

Украинские военные на бронетранспортере в районе Дебальцево, Донецкая область. Архивное фото
© AFP 2018 / Sergei Supinsky
"Пополнить за счет уголовников". Как ВСУ превратились в криминальную армию
"Это большая потеря. Безусловно, будет проведено расследование и будут результаты. Нам нужно посмотреть на предыдущий такой случай, на результаты расследования. Я себе это зафиксировал", — сказал он.

По его словам, правительство разрабатывает меры, которые позволят избежать подобных инцидентов.

Основная версия

В министерстве обороны Украины уже назвали основную версию взрыва. По данным венных, это могло произойти из-за нарушения мер безопасности во время проведения учений.

Отмечается, что на место происшествия отправили оперативную группу во главе с заместителем министра обороны и ответственными за проведение расследования лицами.

Солдаты украинской правительственной армии в районе возле деревни Дебальцево, Донецкая область
© AP Photo / Sergei Chuzavkov
"Пьянство, наркотики и драки". Политолог о быте украинской армии

В свою очередь, в прокуратуре назвали свою версию произошедшего. Причиной инцидента на Ровенском полигоне назвали взрыв мины в стволе миномета

По данным пресс-службы прокуратуры Западного региона Украины, следователи управления Нацполиции в Ровенской области проводят досудебное расследование по статье "нарушение правил обращения с оружием, а также с веществами и предметами, представляющими повышенную опасность для окружающих".

Небоевые потери ВСУ

Заместитель директора Центра геополитических экспертиз Наталья Макеева считает, что этот случай стал показательным.

Военнослужащие ВСУ на востоке Украины. Архивное фото
CC BY-SA 2.0 / Юзеф Венскович / Ministry of Defense of Ukraine / War Ukraine
Украинский военный рассказал, как сделать ВСУ "самой мощной армией Европы"
"Несколько пьяных зарядили два снаряда в один миномет. Естественно, что все закончилось весьма плачевно", — заявила она в эфире радио Sputnik.

По ее словам, небоевые потери украинской армии связаны с тем, что "люди понимают: они занимаются совершенно не тем".

"Ощущение бессмысленности и порождает небоевые потери", — отметила Макеева.

Политолог предположила, что это происходит, в том числе и из-за пьянства.

Комментировать
В мире
Комментарии
2 пользователя оставили 2 комментария
Комментировать
sputnik
Просто гарны хлопцы не знали, что гранаты иногда взрываются.
14:19
06.07.2018
ОтветитьНе отвечать
dmitriy32Br
Опять миномёт "Молот" из ржавой трубы. "Сделано вУкраине"
13:27
06.07.2018
ОтветитьНе отвечать
Комментировать
Чемпионат мира по футболу 2018
06 июля 17:00
-
Уругвай
-
Франция
06 июля 21:00
-
Бразилия
-
Бельгия
07 июля 17:00
-
Швеция
-
Англия
07 июля 21:00
-
Россия
-
Хорватия
Чемпионат мира по футболу 2018
06 июля 17:00
-
Уругвай
-
Франция
06 июля 21:00
-
Бразилия
-
Бельгия
07 июля 17:00
-
Швеция
-
Англия
07 июля 21:00
-
Россия
-
Хорватия
Новости
Авторы
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена