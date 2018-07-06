Четверо украинских военных погибли при взрыве на учениях

МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Во время тактических учений на полигоне в Ровенской области при взрыве миномета погибли четверо военных. Еще несколько человек пострадали.
Командующий Сухопутными войсками ВСУ Сергей Попко приостановил маневры. Назначено служебное расследование.
Прокуратура завела дело о превышении служебных полномочий, повлекшем тяжкие последствия.
На контроле премьер-министра
Премьер страны Владимир Гройсман пообещал взять пол личный контроль ход расследования причин взрыва.
По его словам, правительство разрабатывает меры, которые позволят избежать подобных инцидентов.
Основная версия
В министерстве обороны Украины уже назвали основную версию взрыва. По данным венных, это могло произойти из-за нарушения мер безопасности во время проведения учений.
Отмечается, что на место происшествия отправили оперативную группу во главе с заместителем министра обороны и ответственными за проведение расследования лицами.
В свою очередь, в прокуратуре назвали свою версию произошедшего. Причиной инцидента на Ровенском полигоне назвали взрыв мины в стволе миномета
По данным пресс-службы прокуратуры Западного региона Украины, следователи управления Нацполиции в Ровенской области проводят досудебное расследование по статье "нарушение правил обращения с оружием, а также с веществами и предметами, представляющими повышенную опасность для окружающих".
Небоевые потери ВСУ
Заместитель директора Центра геополитических экспертиз Наталья Макеева считает, что этот случай стал показательным.
По ее словам, небоевые потери украинской армии связаны с тем, что "люди понимают: они занимаются совершенно не тем".
"Ощущение бессмысленности и порождает небоевые потери", — отметила Макеева.
Политолог предположила, что это происходит, в том числе и из-за пьянства.