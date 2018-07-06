Четверо украинских военных погибли при взрыве на учениях

МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Во время тактических учений на полигоне в Ровенской области при взрыве миномета погибли четверо военных. Еще несколько человек пострадали.

Как сообщила пресс-служба Министерства обороны Украины, инцидент произошел в пятницу рано утром на ровенском общевойсковом полигоне.

Командующий Сухопутными войсками ВСУ Сергей Попко приостановил маневры. Назначено служебное расследование.

Прокуратура завела дело о превышении служебных полномочий, повлекшем тяжкие последствия.

На контроле премьер-министра

Премьер страны Владимир Гройсман пообещал взять пол личный контроль ход расследования причин взрыва.

"Это большая потеря. Безусловно, будет проведено расследование и будут результаты. Нам нужно посмотреть на предыдущий такой случай, на результаты расследования. Я себе это зафиксировал", — сказал он.

По его словам, правительство разрабатывает меры, которые позволят избежать подобных инцидентов.

Основная версия

В министерстве обороны Украины уже назвали основную версию взрыва. По данным венных, это могло произойти из-за нарушения мер безопасности во время проведения учений.

Отмечается, что на место происшествия отправили оперативную группу во главе с заместителем министра обороны и ответственными за проведение расследования лицами.

В свою очередь, в прокуратуре назвали свою версию произошедшего. Причиной инцидента на Ровенском полигоне назвали взрыв мины в стволе миномета

По данным пресс-службы прокуратуры Западного региона Украины, следователи управления Нацполиции в Ровенской области проводят досудебное расследование по статье "нарушение правил обращения с оружием, а также с веществами и предметами, представляющими повышенную опасность для окружающих".

Небоевые потери ВСУ

Заместитель директора Центра геополитических экспертиз Наталья Макеева считает, что этот случай стал показательным.

"Несколько пьяных зарядили два снаряда в один миномет. Естественно, что все закончилось весьма плачевно", — заявила она в эфире радио Sputnik

По ее словам, небоевые потери украинской армии связаны с тем, что "люди понимают: они занимаются совершенно не тем".

"Ощущение бессмысленности и порождает небоевые потери", — отметила Макеева.

Политолог предположила, что это происходит, в том числе и из-за пьянства.