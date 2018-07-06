Политолог назвала главную причину небоевых потерь в ВСУ

Число погибших при взрыве миномета на Ровенском полигоне выросло до четырех человек. В эфире радио Sputnik политолог Наталья Макеева высказала мнение, что этот случай показателен для Вооруженных сил Украины.

Основной версией разрыва миномета на Ровенском полигоне, в результате которого погибли, по уточненным данным, четверо военных и девять получили ранения, является нарушение мер безопасности во время проведения учений, сообщила пресс-служба министерства обороны Украины.

Инцидент произошел в пятницу, 6 июля, в 05.55. Командующим Сухопутных войск ВСУ было принято решение о приостановлении тактических учений, назначено служебное расследование.

"Сейчас рассматривается несколько версий, которые привели к чрезвычайному происшествию. Основной версией является нарушение мер безопасности во время проведения учений", – говорится в сообщении пресс-службы.

По ее информации, на место происшествия отправлена оперативная группа во главе с заместителем министра обороны Украины.

Ранее сообщалось, что во время тактических учений на полигоне в Ровенской области трое военных погибли и девять получили ранения в результате взрыва миномета. Позже стало известно, что погибших четверо.

Прокуратура завела дело о превышении служебных полномочий, повлекшем тяжкие последствия.

В эфире радио Sputnik заместитель директора Центра геополитических экспертиз, обозреватель Федерального агентства новостей Наталья Макеева назвала этот случай показательным для ВСУ и высказала мнение о его причинах.

"Случай, конечно, показательный: несколько пьяных зарядили два снаряда в один миномет. Естественно, что все закончилось весьма плачевно. Вообще в текущей ситуации небоевые потери украинской армии – огромные: это и какие-то пьяные выходки, это и драки, и самоубийства. Происходит это, на мой взгляд, потому, что люди понимают: они занимаются совершенно не тем. Их противники защищают свои дома, свои семьи, детей. А сами они пришли со стороны. Что ВСУ пытаются доказать вооруженным силам Донецкой и Луганской народных республик, совершенно непонятно. Ощущение бессмысленности и порождает небоевые потери, в том числе и из-за пьянства. То есть эти явления сопутствуют общей бессмысленности, которая сейчас царит на линии фронта со стороны Украины. Украинские военные действительно начинают понимать, что все это – зря. Зря они терпят лишения, теряют своих товарищей, убивают других людей. Именно отсюда – пьянство и небоевые потери", – считает Наталья Макеева.

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