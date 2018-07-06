Саммит НАТО одобрит создание центра киберопераций альянса

БРЮССЕЛЬ, 6 июл — РИА Новости, Александр Шишло. Лидеры 29 стран-членов НАТО на предстоящем саммите 11-12 июля в Брюсселе одобрят создание центра киберопераций Североатлантического альянса, сообщил генсек НАТО Йенс Столтенберг.

"На саммите на будущей неделе мы примем решение создать центр кибеопераций для укрепления нашей кибербезопасности", — сказал Столтенберг в интервью европейскому изданию газеты Politico в преддверии встречи в верхах.

Ранее генсек альянса заявлял, что НАТО готова задействовать статью о коллективной самообороне при кибернападениях, но не каждое такое нападение приведет к коллективному ответу.

В 2008 году НАТО создала в Таллине собственный центр передового опыта в области киберзащиты, которому присвоен статус международной военной организации и который ежегодно проводит международные учения по киберобороне Locked Shields.

Сейчас в работе центра участвуют 20 государств: США, Эстония, Германия, Франция, Великобритания, Бельгия, Словакия, Италия, Литва, Латвия, Испания, Венгрия, Чехия, Польша, Голландия, Греция, Турция. Не входящие в НАТО Австрия, Финляндия и Швеция являются странами-партнерами центра.