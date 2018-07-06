Генсек НАТО отметил важность военных каналов связи с Россией

БРЮССЕЛЬ, 6 июл — РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг отметил важность поддержания военных каналов связи с Россией в условиях непростых отношений между Москвой и альянсом.

"Даже без улучшения отношений с Россией, нам надо управляться с теми трудными отношениями, которые мы имеем. Мы видим (со стороны РФ – ред.) повышенное военное присутствие, больше учений, большую напряженность, и мы должны обеспечить, чтобы не было ошибок, недопонимания, инцидентов или случайностей, которые могут привести к подлинно опасной ситуации. Поэтому военные каналы связи, механизмы снижения рисков, взаимные брифинги об учениях и военной доктрине – все это помогает предотвращать опасные ситуации", — сказал он в интервью европейскому изданию газеты Politico в преддверии саммита НАТО, который пройдет 11-12 июля в Брюсселе.

По словам Столтенберга, НАТО "нужен диалог для того, чтобы частично улучшить отношения с Россией, но также для того, чтобы контролировать те трудные отношениями с Россией, которые сегодня имеются".

При этом генсек НАТО вновь заявил, что альянс не хочет новой "холодной войны" и новой гонки вооружений с Россией, которую считает своим соседом.

Столтенберг еще раз приветствовал решение о проведении встречи лидеров РФ и США, отметив, что такой диалог вписывается в подход альянса к выстраиванию отношений с Москвой, который основывается на сильной обороне и диалоге.