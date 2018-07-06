В Японии казнили семерых лидеров секты "Аум Синрике"*

МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Японские власти официально сообщили о казни семерых лидеров религиозной секты "Аум Синрикё"*. Об этом объявила министр юстиции Японии Ёко Камикава на экстренной пресс-конференции в Токио.
Чиновница назвала имена казненных: Тидзуо Мацумото ("святое" имя — Секо Асахара — Прим. ред.), Киехидэ Хаякава, Томомицу Ниими, Масами Цутия, Томомаса Накагавы, Сэйити Эндо
"Преступления, которые они совершили, различны у каждого. Эти преступления были организованы, запланированы и беспрецедентны. Ничто подобное не должно повторяться впредь. Это страшные и тяжелые преступления. Они ввергли в ужас людей в других странах, потрясли общество, они относятся к категории терактов с использованием химического оружия", — сказала она.
Камикава сообщила, что не присутствовала лично во время казней, но отказалась назвать причину этого. Также она отказалась ответить на вопрос, почему именно эти семь человек были казнены первыми.
В пятницу японская полиция начала осмотры в 12 префектурах 16 помещений трех организаций, включая "Алеф" и "Круг света", которые объединяют последователей "Аум Синрикё"* и Сёко Асахары. Религиозную организацию "Алеф" возглавляет Фумихиро Дзёю, в 1990-е годы возглавлявший "Аум Синрикё"* в России.
"Засорение человеческих мозгов"
Как заявил генеральный директор Института региональных проблем, кандидат политических наук Дмитрий Журавлев, секта представляла опасность для России.
"В какой-то момент в России было довольно массовое движение "Аум Синрикё"*. Только после террористических актов в Японии она была запрещена", — сообщил он в эфире радио Sputnik.
По его словам, деятельность секты привела не только к терактам, но и "к засорению человеческих мозгов".
Он считает, что "внешняя неопасность и иезуитская хитрость в тактике" могли принести гораздо больше неприятностей.
Кроме того, эксперт подчеркнул, что всегда есть вероятность возрождения таких организаций.
О секте
Сёко Асахара организовал религиозную секту "Аум Синрикё"* ("Учение истины Аум")* в 1987 году. Численность секты достигала по разным данным от 30 до 50 тысяч человек, из них более десяти тысяч — в России, где "Аум"* пыталась вести активную миссионерскую и экономическую деятельность.
В 1994 году адепты "Аум Синрикё"* распылили газ зарин в городе Мацумото в префектуре Нагано, жертвами атаки стали семь человек.
После этого полиция арестовала около 30 руководителей секты. Тринадцати из них, в том числе и Асахаре, вынесли смертные приговоры.
Тогда их не казнили, потому что до начала 2012 года трое руководителей секты скрывались. Правоохранительным органами было важно сохранить жизнь главы организации, это могло помочь следствию в случае их ареста и предания суду.
В 2012 году всех их арестовали и осудили. В ходе разбирательств в качестве свидетелей выступали приговоренные к смерти члены секты. Последней точкой по всем делам секты стало решение суда в январе этого года, отказавшего в апелляции одному из них.
Весной этого года приговоренных к смерти распределили по разным тюрьмам, что в Японии означает подготовку к приведению в исполнение смертных приговоров.
* Запрещена в России решением суда в апреле 1995 года — на полгода раньше, чем это было сделано в Японии