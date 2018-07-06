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Политолог рассказал, какую опасность для России представляла "Аум Синрике"*

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© РИА НовостиПерейти в фотобанкЛидер секты Аум Сенрикё* Секо АсахараЛидер секты Аум Сенрикё* Секо Асахара
© РИА Новости
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В Японии казнили основателя секты "Аум Синрике"* Секо Асахару. Нужно всегда помнить, что подобные организации могут возродиться, отметил в эфире радио Sputnik политолог Дмитрий Журавлев.

В Японии в пятницу привели в исполнение смертные приговоры в отношении семи руководителей религиозной секты "Аум Синрике"*, передает телеканал NHK.

В частности, был повешен руководитель организации Секо Асахара (настоящее имя Тидзуо Мацумото), "военный министр" Киехидэ Хаякава, а также Томомаса Накагава, который отвечал за разработку отравляющих газов. Также в списке осужденных Сэйити Эндо, Есихиро Иноуэ, Томомицу Ниими и Масами Цутия.

Секо Асахара основал религиозную секту "Аум Синрике"* ("Учение истины Аум"*) в 1987 году. Ее численность достигала, согласно различным данным, от тридцати до пятидесяти тысяч человек, из них более 10 тысяч – в России.

Хаякава известен тем, что в 1993 году руководил строительством завода по производству зарина в одном из японских подразделений. В начале 1990-х он был частым гостем в российских подразделениях секты. Он занимался  доставкой в Японию автоматов Калашникова и вертолета Ми-8.

В 1994 году сектанты распылили отравляющий газ зарин в городе Мацумото префектуры Нагано, в результате чего погибли семь человек. Позже, в марте 1995 года, адепты секты распылили зарин в метро Токио, из-за чего погибли 13 человек и 6,3 тысячи получили отравления различной степени тяжести.

После этих событий полиция арестовала около тридцати руководителей секты, по итогам судебного процесса 13 из них, в том числе Секо Асахара, были признаны виновными, в отношении них вынесены смертные приговоры. Их не приводили в исполнение, потому что троим руководителям секты удавалось скрываться, и сохранение жизни Асахары могло оказаться важным для следствия в случае их ареста и предания суду. В 2012 году все лидеры организации были арестованы и осуждены. 

Генеральный директор Института региональных проблем, кандидат политических наук Дмитрий Журавлев в эфире радио Sputnik рассказал, какую опасность секта представляла для России.

"В какой-то момент в России было довольно массовое движение "Аум Синрике"*. Только после террористических актов в Японии она была запрещена. А поначалу, в 90-е годы, когда мы еще были не готовы, она у нас расцвела пышным цветом. Это очень опасная вещь даже не столько потому, что привела к терактам, а потому, что привела, в первую очередь, к засорению человеческих мозгов. Очень многие люди потеряли адекватность, а теракты – это уже следствие. Идеологическая пустота, которая была у нас в 90-е годы, была легко заполнена сектой. Ее тогда поддерживала часть элиты и в России, и в других странах, потому что Асахара выходил на верха общества. И эта внешняя неопасность и иезуитская хитрость в тактике превращалась в страшного монстра, который мог принести гораздо больше неприятностей. Нужно всегда помнить, что подобные организации могут возродиться. Не именно секта Асахары, хотя и она тоже, а в каком-то новом виде, под новым названием", – сказал Дмитрий Журавлев.

* Террористическая организация, запрещенная в России

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