В Таиланде во время операции по спасению детей из пещеры погиб дайвер

МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. В Таиланде в пещере Тхам Луанг, где оказались запертыми подростки и их тренер, погиб дайвер. Об этом сообщил капитан Апхакон Юнгкео, командир подразделения боевых пловцов. Пресс-брифинг транслировал телеканал Thai PBS.
По его словам, водолаз погиб от недостатка воздуха во время доставки в дальние камеры пещеры баллонов с кислородом. Юнгкео уточнил, что дайвер погиб на пути к выходу.
"Несмотря на гибель нашего товарища, мы продолжим прилагать все усилия, чтобы вывести детей на поверхность", — пообещал капитан Юнгкео.
Боевые пловцы доставляют в дальние камеры пещеры баллоны с кислородом для поддержания необходимого процента кислорода в составе воздуха пещеры.
Также кислород используется при наполнении сжатым воздухом баллонов аквалангов.
Сложная ситуация
Украинский дайв-инструктор и специалист по погружениям в пещерах, работающий на тайском курортном острове Пхукет, Всеволод Коробов отметил, что погибший водолаз был профессионалом с очень хорошей физической подготовкой. По словам эксперта, ситуация достаточно тяжелая, эвакуация осложнена.
Коробов отметил, что, несмотря на то, что уровень воды в пещере снижается, оставлять там детей нельзя из-за возможных новых наводнений
"Но на месте работают профессионалы, и будем надеяться, что будет принято адекватное и правильное решение", — сказал дайвер в эфире радио Sputnik.
ЧП в пещере
Известно, что пострадавшие зашли в семикилометровую пещеру и оказались отрезаны от выхода из-за внезапного наводнения. Дети и их тренер ослабели от голода. Пока продолжаются дожди, выход из пещеры закрыт водой. Сейчас идет подготовка к эвакуации.
Эвакуация сопряжена со значительными сложностями, так как выросшие в горном регионе Таиланда школьники не умеют плавать, тем более плавать под водой в приготовленном для них дайверском снаряжении.
Детям в сопровождении военных дайверов придется на пути к выходу из пещеры преодолевать частично и полностью затопленные участки длиной до 200 метров.
Операция может занять несколько часов, передает телеканал. На всем пути эвакуации в пещерных коридорах расставили запасные баллоны со сжатым воздухом и другое дайверское снаряжение.
Свою помощь уже предложили российские спасатели, власти Индии и представители предпринимателя Илона Маска, возглавляющего компании SpaceX и Tesla.