Дайвер: эвакуация детей из пещеры в Таиланде осложнена, но возможность есть

Во время операции по спасению детей из пещеры в Таиланде погиб местный доброволец. Специалист по погружениям в пещерах Всеволод Коробов в эфире радио Sputnik рассказал, с какими сложностями можно столкнуться при эвакуации.

В Таиланде в пещере Тхам Луанг, где готовят к выводу на поверхность запертых там подростков и их тренера, погиб дайвер. Об этом сообщил капитан Апхакон Юнгкео, командир подразделения боевых пловцов. Пресс-брифинг транслировал телеканал Thai PBS.

"Погибший дайвер, отставной военнослужащий, бывший "морской котик", участвовал в операции как доброволец. Он погиб от недостатка воздуха в акваланге во время выполнения задания по доставке в дальние камеры пещеры баллонов с кислородом", – рассказал офицер. Он уточнил, что дайвер погиб на обратном пути к выходу из пещеры после выполнения задания.

"Несмотря на гибель нашего товарища, мы продолжим прилагать все усилия, чтобы вывести детей на поверхность", – пообещал капитан Юнгкео.

Боевые пловцы доставляют в дальние камеры пещеры баллоны с кислородом для поддержания необходимого процента кислорода в составе воздуха пещеры. Также кислород используется при наполнении сжатым воздухом баллонов аквалангов.

Ситуацию прокомментировал в эфире радио Sputnik украинский дайв-инструктор и специалист по погружениям в пещерах, работающий на тайском курортном острове Пхукет, Всеволод Коробов.

"Погибший дайвер был достаточно высокого уровня, человек с очень хорошей физической подготовкой. Это один из, скажем так, топ-спортсменов-триатлонистов. Сейчас план по эвакуации водными путями несколько осложнен. Правда, с другой стороны, уровень воды падает примерно на сантиметр в час, поэтому все же вероятность такого варианта есть. Потому что запасной вариант – оставить там детей на несколько месяцев – все-таки может быть не таким безопасным, если будут очень сильные дожди. Постоянно в течение этих месяцев откачивать воду из пещеры, и это не гарантирует, что комната, где находятся дети, не будет затоплена. Поэтому сейчас достаточно тяжелая ситуация. Но на месте работают профессионалы, и будем надеяться, что будет принято адекватное и правильное решение", – сказал Всеволод Коробов.

Двенадцать подростков из местной юниорской футбольной команды и их тренер пропали 23 июня. Они зашли в семикилометровую пещеру Тхам Луанг и оказались отрезаны от выхода из-за внезапного наводнения. Поиски продолжались десять дней. Дети и их тренер были найдены в пещере живыми, но ослабевшими от голода. Пока продолжаются дожди, выход из пещеры закрыт водой.

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