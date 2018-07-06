ПЯТИГОРСК, 6 июл — РИА Новости. Из Южно-Африканской Республики на юг России планируют переехать несколько десятков семей буров, сообщил РИА Новости помощник уполномоченного по правам человека в Ставропольском крае Владимир Полубояренко.

"Я предполагаю, то, что сейчас обсуждается, что в крае первые 30-50 семей, возможно, появятся через несколько месяцев. Те, кто пока еще не собирается переезжать, готовы вкладывать капитал в экономику Ставропольского края", — сказал Полубояренко.

Правозащитник отметил, что буры видели информацию о том, как Ставрополье приняло семью немецких беженцев, и поэтому решили обратиться. "В течение года мы вели переписку. В ЮАР создаются невыносимые условия для буров. Около 15 тысяч буров собрали подписи, это те, которые решили жить в России", — сказал собеседник агентства.

Как отметил правозащитник, по словам буров, Россия — единственная страна, у которой есть будущее, где сохранились ценности семейной жизни и принципы христианской этики и морали. "Юг России вполне для них приемлем. В Австралию обратились три тысячи человек, в Новую Зеландию, другие страны. Последняя информация появилась, что Венгрия выступила с инициативой принять буров", — добавил Полубояренко.

Визит буров, по его словам, не носил официального характера, это была ознакомительная поездка. "Они говорят, что им не нужны деньги, финансовые вливания, им нужно, чтобы Россия их приняла с правом временного проживания, в рамках законодательства получить гражданство и получить землю в аренду. Каждая семья привезет, это их словам, не менее полумиллиона долларов для обоснования на новом месте. Они говорят, что они люди богатые и у них есть деньги. Более того, составляются списки, будут переезжать только полные семьи, никаких незамужних женщин и неженатых мужчин переезжать не будет", — рассказал собеседник агентства.

Буры — сельские жители, потомки голландских, французских и немецких колонистов в Южной Африке. До падения режима апартеида в начале 1990-х годов были привилегированным субэтносом.