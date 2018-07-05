На саммите НАТО обсудят сдерживание России

ВАШИНГТОН, 5 июл — РИА Новости. Страны НАТО обсудят в ходе саммита сдерживание России, а также нарушение Договора о ракетах средней и меньшей дальности (РСМД), заявила журналистам на брифинге постоянный представитель Соединенных Штатов при НАТО Кэй Бэйли Хатчисон.

По ее словам, главной темой саммита станет "сила и единство НАТО". Хатчисон отметила, что все страны-члены НАТО имеют единую цель — "сильное сдерживание и единство альянса", который "сможет разрешить любую угрозу".

"Главная область сдерживания будет Россия и злонамеренные действия России, попытки России разделить наши демократические нации, нарушения договора о РСМД", — сказала она.

Саммит НАТО запланирован на 11-12 июля. Альянс заявляет, что переговоры лидеров стран-участниц пройдут "в решающий момент для безопасности организации" и станут "возможностью наметить путь НАТО на предстоящие годы".

Ожидается, что на встрече будут приняты решения об усилении борьбы с терроризмом, укреплении партнерства с ЕС, модернизации альянса и более справедливом распределении финансового бремени между союзниками. Саммит пройдет в новой брюссельской штаб-квартире НАТО.

В последние годы Москва и Вашингтон регулярно обвиняют друг друга в нарушении договора о РСМД. В американском конгрессе даже звучали призывы разработать законопроект, который прямо обвинит Россию в нарушении этого документа и подготовит почву для выхода США из него по той же схеме, по которой Вашингтон вышел из договора по ПРО.

Россия неоднократно заявляла, что строго соблюдает свои обязательства по договору РСМД. При этом глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что у Москвы имеются весьма серьезные вопросы к США по поводу выполнения договора самими американцами.

В частности, в Москве указывают, что Соединенные Штаты размещают на суше — на военной базе в Румынии, а также в Польше — установки, способные запускать ударные крылатые ракеты типа "Томагавк", что запрещено договором. Российская сторона также обращает внимание на то, что США разрабатывают ударные беспилотники, финансируют исследования по созданию крылатой ракеты наземного базирования.