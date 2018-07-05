На саммите НАТО обсудят сдерживание России

ВАШИНГТОН, 5 июл — РИА Новости. Страны НАТО обсудят в ходе саммита сдерживание России, а также нарушение Договора о ракетах средней и меньшей дальности (РСМД), заявила журналистам на брифинге постоянный представитель Соединенных Штатов при НАТО Кэй Бэйли Хатчисон.
"Главная область сдерживания будет Россия и злонамеренные действия России, попытки России разделить наши демократические нации, нарушения договора о РСМД", — сказала она.
Саммит НАТО запланирован на 11-12 июля. Альянс заявляет, что переговоры лидеров стран-участниц пройдут "в решающий момент для безопасности организации" и станут "возможностью наметить путь НАТО на предстоящие годы".
Ожидается, что на встрече будут приняты решения об усилении борьбы с терроризмом, укреплении партнерства с ЕС, модернизации альянса и более справедливом распределении финансового бремени между союзниками. Саммит пройдет в новой брюссельской штаб-квартире НАТО.
Россия неоднократно заявляла, что строго соблюдает свои обязательства по договору РСМД. При этом глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что у Москвы имеются весьма серьезные вопросы к США по поводу выполнения договора самими американцами.
В частности, в Москве указывают, что Соединенные Штаты размещают на суше — на военной базе в Румынии, а также в Польше — установки, способные запускать ударные крылатые ракеты типа "Томагавк", что запрещено договором. Российская сторона также обращает внимание на то, что США разрабатывают ударные беспилотники, финансируют исследования по созданию крылатой ракеты наземного базирования.