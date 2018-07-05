В Киеве заявили о готовности обменять Вышинского

КИЕВ, 5 июл — РИА Новости. Украинская сторона готова передать России еще 13 граждан, в том числе руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского, в обмен на заключенных украинцев, сообщила первый вице-спикер Верховной рады Ирина Геращенко.
Все перечисленные имеют российское или двойное гражданство, и их в Киеве согласны обменять на "украинских политзаключенных", уточнила Геращенко.
Вице-спикер пообещала прислать официальное письмо об этом представителю России в трехсторонней контактной группе Борису Грызлову.
Ранее она назвала фамилии 23 россиян, которых Украина готова передать России в обмен на осужденных украинцев, но фамилии Вышинского там не было.
Дело Кирилла Вышинского
Владимир Путин назвал ситуацию беспрецедентной. В МИД отметили, что это произвол, Москва направила Киеву ноты протеста с требованием прекратить насилие над представителями прессы. Акция в поддержку Вышинского прошла перед зданием украинского посольства в Москве.
Защита обжаловала арест журналиста, однако суд отклонил апелляцию. Во время заседания Вышинский обратился за помощью к Путину. Он также заявил, что откажется от украинского гражданства.