В Киеве заявили о готовности обменять Вышинского

Кирилл Вышинский во время рассмотрения апелляции на арест в Херсонском суде. Архивное фото

Кирилл Вышинский во время рассмотрения апелляции на арест в Херсонском суде. Архивное фото

КИЕВ, 5 июл — РИА Новости. Украинская сторона готова передать России еще 13 граждан, в том числе руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского, в обмен на заключенных украинцев, сообщила первый вице-спикер Верховной рады Ирина Геращенко.

"В списке граждан, которых хотела посетить госпожа Москалькова, еще были следующие лица — Вышинский, Галич, Джимиев, Житка, Камалов, Марчуков, Мехальчевський, Осминин, Сатаров, Синичак, Суханов, Шибаев и Юревич", — цитирует ее агентство УНН

Все перечисленные имеют российское или двойное гражданство, и их в Киеве согласны обменять на "украинских политзаключенных", уточнила Геращенко.

Вице-спикер пообещала прислать официальное письмо об этом представителю России в трехсторонней контактной группе Борису Грызлову.

Ранее она назвала фамилии 23 россиян, которых Украина готова передать России в обмен на осужденных украинцев, но фамилии Вышинского там не было.

Дело Кирилла Вышинского

Кирилла Вышинского задержали в мае. Его обвиняют в госизмене и поддержке ДНР и ЛНР, ему грозит до 15 лет лишения свободы. Херсонский городской суд отправил журналиста под стражу на 60 дней без определения залога.

Владимир Путин назвал ситуацию беспрецедентной. В МИД отметили, что это произвол, Москва направила Киеву ноты протеста с требованием прекратить насилие над представителями прессы. Акция в поддержку Вышинского прошла перед зданием украинского посольства в Москве.

Защита обжаловала арест журналиста, однако суд отклонил апелляцию. Во время заседания Вышинский обратился за помощью к Путину. Он также заявил, что откажется от украинского гражданства.