Россия потребовала немедленно освободить Вышинского

МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Россия требует от Украины немедленного освобождения главы портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

Она подчеркнула, что журналист находится под арестом уже 50 дней.

"Я напомню, что он был арестован по абсолютно надуманному обвинению в государственной измене… Требуем от Киева немедленного и безусловного освобождения Вышинского из-под стражи, снятия с него всех возмутительных своей лживостью обвинений", — сказала Захарова на брифинге.

Дело Кирилла Вышинского

Кирилла Вышинского задержали в мае. Его обвиняют в госизмене и поддержке ДНР и ЛНР, ему грозит до 15 лет лишения свободы. Херсонский городской суд отправил журналиста под стражу на 60 дней без определения залога.

Владимир Путин назвал ситуацию беспрецедентной. В МИД отметили, что это произвол, Москва направила Киеву ноты протеста с требованием прекратить насилие над представителями прессы. Акция в поддержку Вышинского прошла перед зданием украинского посольства в Москве.

Защита обжаловала арест журналиста, однако суд отклонил апелляцию. Во время заседания Вышинский обратился за помощью к Путину. Он также заявил, что откажется от украинского гражданства.