Американский сенатор пригрозил Москве "драконовскими мерами"

МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Американский сенатор Джон Нили Кеннеди пригрозил Москве "драконовскими мерами" в случае вмешательства в ноябрьские выборы в конгресс. Об этом он заявил в интервью газете "Коммерсант".

Он не уточнил, о каких именно мерах идет речь, но отметил, что реакция будет "мгновенной и очень жесткой".

Корреспондент "Коммерсанта" обратил внимание Кеннеди на то, что российские власти опровергли обвинения во вмешательстве в президентские выборы в США.

"Я слышал это. Но это не так", — утверждает сенатор, но каких-либо доказательств не приводит.

Обвинения во вмешательстве

Американские спецслужбы обвинили Россию во "вмешательстве в выборы" в 2016 году. На протяжении последнего времени показания по делу давали многие близкие к президенту Дональду Трампу люди.

Комитеты по разведке обеих палат конгресса ведут свои расследования. Отдельно делом занимается независимый специальный прокурор Роберт Мюллер.

Горячей любви ждать не стоит

И в Белом доме, и в Кремле подозрения не раз опровергали. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков называл обвинения "абсолютно голословными".

Как считает политолог, американист Михаил Синельников-Оришак, риторика американских сенаторов не изменится и после встречи Владимира Путина и Дональда Трампа.

Он отметил, что жесткая позиция в конгрессе по отношению к Москве имеет очень давнюю историю.

"Некоторые политики родились и формировались под конец холодной войны и сохранили убеждение, что русские будут всегда врагами", — заявил он в эфире радио Sputnik.

По его словам, в России тоже относятся к американцам с подозрением, особенно после 90-х годов.

"Остается констатировать, что ждать горячей любви от сенаторов, конгрессменов и прочих нам в ближайшее время не приходится и такая тенденция, скорее всего, будет сохраняться", — заключил Синельников-Оришак.

Визит конгрессменов

Группа американских конгрессменов прибыла в Россию 30 июня и провела ряд официальных встреч в Санкт-Петербурге. Во вторник делегацию приняли министр иностранных дел Сергей Лавров и обе палаты российского парламента. Как сообщил глава думского комитета по финрынку Анатолий Аксаков, члены делегации конгресса США пригласили делегацию Госдумы с ответным визитом. Российские политики приглашение приняли.

Визит делегации парламентариев выпал на период, когда Москва и Вашингтон готовятся к первой полноформатной встрече Владимира Путина и Дональда Трампа. Ранее Москву посетил советник Белого дома по национальной безопасности Джон Болтон.