Американский сенатор пригрозил Москве "драконовскими мерами"

МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Американский сенатор Джон Нили Кеннеди пригрозил Москве "драконовскими мерами" в случае вмешательства в ноябрьские выборы в конгресс. Об этом он заявил в интервью газете "Коммерсант".
Корреспондент "Коммерсанта" обратил внимание Кеннеди на то, что российские власти опровергли обвинения во вмешательстве в президентские выборы в США.
"Я слышал это. Но это не так", — утверждает сенатор, но каких-либо доказательств не приводит.
Обвинения во вмешательстве
Американские спецслужбы обвинили Россию во "вмешательстве в выборы" в 2016 году. На протяжении последнего времени показания по делу давали многие близкие к президенту Дональду Трампу люди.
Комитеты по разведке обеих палат конгресса ведут свои расследования. Отдельно делом занимается независимый специальный прокурор Роберт Мюллер.
Горячей любви ждать не стоит
Как считает политолог, американист Михаил Синельников-Оришак, риторика американских сенаторов не изменится и после встречи Владимира Путина и Дональда Трампа.
Он отметил, что жесткая позиция в конгрессе по отношению к Москве имеет очень давнюю историю.
"Некоторые политики родились и формировались под конец холодной войны и сохранили убеждение, что русские будут всегда врагами", — заявил он в эфире радио Sputnik.
"Остается констатировать, что ждать горячей любви от сенаторов, конгрессменов и прочих нам в ближайшее время не приходится и такая тенденция, скорее всего, будет сохраняться", — заключил Синельников-Оришак.
Визит конгрессменов
Группа американских конгрессменов прибыла в Россию 30 июня и провела ряд официальных встреч в Санкт-Петербурге. Во вторник делегацию приняли министр иностранных дел Сергей Лавров и обе палаты российского парламента. Как сообщил глава думского комитета по финрынку Анатолий Аксаков, члены делегации конгресса США пригласили делегацию Госдумы с ответным визитом. Российские политики приглашение приняли.
Визит делегации парламентариев выпал на период, когда Москва и Вашингтон готовятся к первой полноформатной встрече Владимира Путина и Дональда Трампа. Ранее Москву посетил советник Белого дома по национальной безопасности Джон Болтон.