Мнение: ждать горячей любви от политиков США не приходится

Американский сенатор Джон Нили Кеннеди пригрозил России "драконовскими мерами". Политолог, американист Михаил Синельников-Оришак в эфире радио Sputnik объяснил причину жесткой антироссийской риторики политиков США.

Американский сенатор Джон Нили Кеннеди, недавно посетивший Россию, пригрозил ей возможными "драконовскими мерами" в случае ее вмешательства в ноябрьские выборы в конгресс. Об этом он заявил в интервью газете "Коммерсант".

"Российские власти говорят, что санкции не навредили России, но это не так. И я очень надеюсь, что нам не придется вводить в отношении России совсем уж драконовские меры. Но если мы увидим вмешательство в ноябре, иного выхода не будет", – сказал Кеннеди.

Он не уточнил, о каких именно мерах идет речь, но отметил, что реакция будет "мгновенной и очень жесткой".

По словам сенатора, лично он хотел бы наладить отношения с Россией, но для этого российским властям придется "изменить свое поведение".

Корреспондент "Коммерсанта" обратил внимание Кеннеди на то, что российские власти опровергли обвинения во вмешательстве в президентские выборы в США. "Я слышал это. Но это не так", – утверждает сенатор. Каких-либо доказательств во время беседы с российским изданием он не привел.

Визит делегации парламентариев США в Россию выпал на период, когда Москва и Вашингтон готовятся к первой полноформатной встрече президентов Владимира Путина и Дональда Трампа. Ранее Москву посетил советник Белого дома по национальной безопасности Джон Болтон.

Политолог, американист Михаил Синельников-Оришак в эфире радио Sputnik предположил, изменится ли риторика в сенате после российско-американского саммита.

"Я не думаю, что будет меняться риторика, по крайней мере, со стороны отдельных сенаторов, чем бы ни завершился саммит. Что касается самого саммита, то я бы поставил к нему эпиграфом известные слова (советника Белого дома по национальной безопасности Джона) Болтона "мы согласились с тем, что у нас есть разногласия". Жесткая риторика в конгрессе в адрес России имеет очень давнюю историю. Многие представители высшей власти Америки относятся к нашей стране отрицательно, хотя и по разным причинам. Пресловутый сенатор Джон Маккейн, символ негативного отношения к России, был сбит (в ходе Вьетнамской войны, – ред.) советской ракетой, попал в плен, это была очень большая травма, в которой он винит нас. Некоторые политики родились и формировались под конец холодной войны и сохранили убеждение, что русские будут всегда врагами. Мы тоже относимся к американцам с подозрением, особенно после всех обманов 90-х годов. Остается констатировать, что ждать горячей любви от сенаторов, конгрессменов и прочих нам в ближайшее время не приходится, и такая тенденция, скорее всего, будет сохраняться", – сказал Михаил Синельников-Оришак.