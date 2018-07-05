ЕП рассматривает проект резолюции с призывом заморозить помощь Молдавии

БРЮССЕЛЬ, 5 июл – РИА Новости. Европарламент рассматривает в четверг проект резолюции по ситуации в Молдавии с призывом к Еврокомиссии приостановить все запланированные выплаты в рамках макрофинансовой помощи республике.

Накануне миссия ЕС в Молдавии сообщила, что Европейская комиссия отложила перевод Молдавии первого транша макрофинансовой помощи в размере 100 миллионов евро из-за ситуации вокруг отмены результатов досрочных выборов мэра в столице страны.

Высшая судебная палата 25 июня окончательно признала выборы недействительными из-за агитации в день выборов, а Центральная избирательная комиссия 29 июня аннулировала результаты голосования. В ответ на это оппозиция создала "Комитет национального сопротивления" и пообещала устраивать протесты до тех пор, пока не будут выполнены требования народа.

"ЕП призывает Еврокомиссию приостановить все запланированные выплаты макрофинансовой помощи Молдавии, считает, что любое решение о будущих выплатах должно приниматься только после запланированных парламентских выборов и при условии, что они будут проведены в соответствии с международно признанными стандартами и получат оценку специализированных международных органов, а также в том случае, если условия помощи будут выполнены", — говорится в проекте документа.

"ЕП требует, чтобы комиссия приостановила бюджетную поддержку Молдовы, используя прецедент июля 2015 года, когда такая приостановка имела место после банковского кризиса; считает, что механизм приостановки должен быть принят в качестве реакции на признание недействительными выборов мэра в Кишиневе", — говорится в тексте.

Авторы инициативы предлагают также обусловить возобновление помощи требованием проведения "прозрачного расследования" выборов в Кишиневе.