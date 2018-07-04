Евросоюз отложил перевод Молдавии первого транша

КИШИНЕВ, 4 июл — РИА Новости. Европейская комиссия отложила перевод Молдавии первого транша макрофинансовой помощи в размере 100 миллионов евро, сообщила в среду Делегация ЕС в Молдавии на своей странице в Facebook.
"Проверка Комиссии, проведенная вместе с Европейской службой внешних дел, показала, что политические условия не были выполнены. Эта проверка проводилась на базе последних политических событий в Республике Молдова, в частности, было принято во внимание решение Высшей судебной палаты от 25 июня о признании недействительными результатов выборов мэра Кишинева, поэтому перевод первого транша из актуальной программы Макрофинансовой помощи был отложен", — говорится в сообщении Делегации ЕС в Молдавии со ссылкой на Еврокомиссию.
Досрочные выборы мэра в столице Молдавии проходили в два этапа, второй тур состоялся 3 июня. По данным ЦИК, победителем стал кандидат от партии "Платформа "Достоинство и Правда" Андрей Нэстасе, набравший 52,57% голосов. Высшая судебная палата 25 июня окончательно признала выборы недействительными из-за агитации в день выборов, а Центральная избирательная комиссия 29 июня аннулировала результаты голосования.