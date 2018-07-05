БРЮССЕЛЬ, 5 июл — РИА Новости, Александр Шишло. США на саммите НАТО, который пройдет 11-12 июля в Брюсселе, могут пригрозить Германии выводом 35 тысяч своих военных с баз НАТО на территории страны в случае отказа Берлина увеличить военный бюджет, сообщил РИА Новости дипломатический источник в Брюсселе.

Ожидается, что президент США Дональд Трамп на встрече в верхах потребует от союзников взять обязательство увеличить к середине 2020 года оборонные расходы до требуемых 2% от ВВП.

"В случае отказа Берлина повысить расходы на оборону в соответствии с этим требованием, США могут пригрозить Германии выводом 35 тысяч своих военных с баз НАТО на территории страны", — сказал собеседник агентства.

Ранее канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что в предстоящие 10 лет Германия будет повышать расходы на оборону до 2 процентов от ВВП, что является обязательством стран-членов НАТО, принятым на саммите в 2014 году в Бухаресте. По словам Меркель, в 2019 году Германия увеличит военный бюджет до 1,34% от ВВП, а к 2025 году – до 1,5%.

Президент США Дональд Трамп неоднократно призывал партнеров по альянсу выполнять достигнутые в Бухаресте договоренности, угрожая в противном случае сократить участие США в общих программах по обеспечению безопасности стран-членов НАТО.

Как сообщила ранее газета Washington Post со ссылкой на четыре источника, Пентагон анализирует стоимость и последствия масштабного вывода или перевода базирующихся в Германии американских войск на фоне растущего напряжения между Трампом и Меркель.

По данным издания, соответствующий интерес Трамп выразил ранее на встрече со своими советниками в этом году. Собеседники газеты заявили, что Трамп был поражен количеством военнослужащих и жаловался, что другие страны мало вкладывают в общую безопасность и недостаточно тратят на оборону. Источники при этом подчеркнули, что на данный момент в Пентагоне лишь изучают различные варианты.

Информация встревожила официальных лиц в Европе, которые, как утверждает издание, пытаются понять, намерен ли действительно Трамп осуществить передислокацию вооруженных сил или это его тактика переговоров перед саммитом НАТО в Брюсселе.

Представитель Совета национальной безопасности Белого дома заявил, что американская администрация не поручала американскому минобороны специальный анализ. По его словам, такое изучение является "нормой". В свою очередь представитель Пентагона Эрик Паон опроверг полный или частичный вывод американских войск из Германии и также заявил, что в ведомстве регулярно проводят подобные исследования.

По данным СМИ, В Европе в настоящее время находятся до 60 тысяч военнослужащих США всех родов войск. Они дислоцированы в Германии, Нидерландах, Бельгии, Люксембурге и Италии.