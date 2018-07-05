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Шахтеры вышли на митинг у здания Рады

Сюжет:
Ситуация на Украине. Июль 2018 (35)
(обновлено: 10:49 05.07.2018)
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© Фото : страница Михаила Волынца в FacebookШахтеры во время митинга у здания Верховной рады Украины. 5 июля 2018Шахтеры во время митинга у здания Верховной рады Украины. 5 июля 2018
© Фото : страница Михаила Волынца в Facebook

КИЕВ, 5 июл — РИА Новости. У здания Верховной рады собрались горняки, они требуют погасить задолженность по зарплате, передает корреспондент РИА Новости.

Акция протеста у здания Рады Украины в Киеве. Архивное фото
© РИА Новости / Стрингер
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Глава Независимого профсоюза шахтеров Украины Михаил Волынец написал на своей странице в Facebook, что долг составляет около 41,6 миллиона долларов.

Шахтеры приехали в столицу из разных регионов страны. Они держат плакаты с призывами оплатить их работу; вернуть в госсобственность шахты "Котляревская", "1-3 Новогродовская" и "Селидовуголь; принять программу развития угольной сферы на десять лет; "ликвидировать влияние смотрящих" на предприятиях угольной промышленности.

Около здания украинского парламента выставлены усиленные наряды полицейских и бойцов национальной гвардии, неподалеку дежурят автомобили скорой помощи и пожарные.

Акции украинских горняков

Национальный флаг во время митинга на Украине
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
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Шахтеры не раз устраивали протестные выступления в столице и регионах, требуя выплаты долгов по заработной плате и выражая недовольство намерениями властей закрыть некоторые шахты.

Последний крупный митинг прошел 19 июня в Киеве: собравшиеся настаивали на надлежащем финансировании угольной отрасли. Сообщалось, что сумма задолженности по зарплатам составляет 61,1 миллиона гривен (28,9 миллиона долларов).

Митинг шахтеров в центре Киева
© РИА Новости / СтрингерПерейти в фотобанкШахтеры, вышедшие на акцию протеста к зданию Верховной рады, требуют от украинских властей надлежащего финансирования угольной отрасли.Шахтеры на акции протеста у здания Рады Украины в Киеве. 19 июня 2018
© РИА Новости / Стрингер
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Шахтеры, вышедшие на акцию протеста к зданию Верховной рады, требуют от украинских властей надлежащего финансирования угольной отрасли.
© РИА Новости / СтрингерПерейти в фотобанкПо данным профсоюзов, задолженность по зарплате перед горняками государственных угледобывающих предприятий составляет 28,9 миллиона долларов. Более половины этой суммы составляют долги шахтерам Донбасса.Шахтеры на акции протеста у здания Рады Украины в Киеве. Митингующие протестуют против постоянных задержек зарплат и требуют увеличения заработной платы
© РИА Новости / Стрингер
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По данным профсоюзов, задолженность по зарплате перед горняками государственных угледобывающих предприятий составляет 28,9 миллиона долларов. Более половины этой суммы составляют долги шахтерам Донбасса.
© РИА Новости / СтрингерПерейти в фотобанкГлава независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец заявил, что критическая ситуация сложилась на всех государственных угледобывающих предприятиях Украины. Он призвал депутатов поддержать горняков и проголосовать за законопроект о внесении в бюджет изменений, предусматривающих надлежащее финансирование угольной отрасли.Шахтеры на акции протеста у здания Рады Украины в Киеве. 19 июня 2018
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Глава независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец заявил, что критическая ситуация сложилась на всех государственных угледобывающих предприятиях Украины. Он призвал депутатов поддержать горняков и проголосовать за законопроект о внесении в бюджет изменений, предусматривающих надлежащее финансирование угольной отрасли.
© РИА Новости / СтрингерПерейти в фотобанкВ связи с проведением акции протеста к зданию украинского парламента прибыли усиленные патрули Нацгвардии, полиции и подразделения полиции диалога, созданного для коммуникации с нарушителями.Шахтеры на акции протеста у здания Рады Украины в Киеве. 19 июня 2018
© РИА Новости / Стрингер
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В связи с проведением акции протеста к зданию украинского парламента прибыли усиленные патрули Нацгвардии, полиции и подразделения полиции диалога, созданного для коммуникации с нарушителями.
© РИА Новости / СтрингерПерейти в фотобанкСиловики выстроились по периметру Рады. Была также усиленна охрана внутри здания.Шахтеры на акции протеста у здания Рады Украины в Киеве. Митингующие протестуют против постоянных задержек зарплат и требуют увеличения заработной платы
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Силовики выстроились по периметру Рады. Была также усиленна охрана внутри здания.
© РИА Новости / СтрингерПерейти в фотобанкК митингующим шахтерам присоединились протестующие ветераны Афганской войны и силовых структур, которые требуют "не усугублять им социальные стандарты", а также настаивают на восстановлении в полном объеме льгот для семей погибших воинов и Героев Советского Союза.Столкновения митингующих с полицией у здания Рады Украины в Киеве. 19 июня 2018
© РИА Новости / Стрингер
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К митингующим шахтерам присоединились протестующие ветераны Афганской войны и силовых структур, которые требуют "не усугублять им социальные стандарты", а также настаивают на восстановлении в полном объеме льгот для семей погибших воинов и Героев Советского Союза.
© РИА Новости / СтрингерПерейти в фотобанкВ районе полудня митингующие попытались прорваться в здание Рады, преодолев первый кордон из полицейских.Акция протеста у здания Верховной рады Украины в Киеве. 19 июня 2018
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
В районе полудня митингующие попытались прорваться в здание Рады, преодолев первый кордон из полицейских.
© РИА Новости / СтрингерПерейти в фотобанкВ результате столкновений с митингующими в центре Киева получили ранения двое полицейских.Столкновения митингующих с полицией у здания Рады Украины в Киеве. 19 июня 2018
© РИА Новости / Стрингер
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В результате столкновений с митингующими в центре Киева получили ранения двое полицейских.
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