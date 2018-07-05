Шахтеры вышли на митинг у здания Рады

Шахтеры во время митинга у здания Верховной рады Украины. 5 июля 2018

Шахтеры во время митинга у здания Верховной рады Украины. 5 июля 2018

КИЕВ, 5 июл — РИА Новости. У здания Верховной рады собрались горняки, они требуют погасить задолженность по зарплате, передает корреспондент РИА Новости.

Глава Независимого профсоюза шахтеров Украины Михаил Волынец написал на своей странице в Facebook , что долг составляет около 41,6 миллиона долларов.

Шахтеры приехали в столицу из разных регионов страны. Они держат плакаты с призывами оплатить их работу; вернуть в госсобственность шахты "Котляревская", "1-3 Новогродовская" и "Селидовуголь; принять программу развития угольной сферы на десять лет; "ликвидировать влияние смотрящих" на предприятиях угольной промышленности.

Около здания украинского парламента выставлены усиленные наряды полицейских и бойцов национальной гвардии, неподалеку дежурят автомобили скорой помощи и пожарные.

Акции украинских горняков

Шахтеры не раз устраивали протестные выступления в столице и регионах, требуя выплаты долгов по заработной плате и выражая недовольство намерениями властей закрыть некоторые шахты.

Последний крупный митинг прошел 19 июня в Киеве: собравшиеся настаивали на надлежащем финансировании угольной отрасли. Сообщалось, что сумма задолженности по зарплатам составляет 61,1 миллиона гривен (28,9 миллиона долларов).