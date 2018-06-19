Шахтеры устроили пикет у здания Рады

КИЕВ, 19 июн — РИА Новости. В центре Киева проходит митинг шахтеров, они требуют надлежащего финансирования угольной отрасли, сообщил глава независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец.

"Шахтеры со всей Украины приехали в Киев. Мы собрались у стен Верховной рады Украины. В государственном угольном секторе сложилась критическая ситуация. Задолженность по зарплате перед горняками государственных угледобывающих предприятий составляет 761,1 миллиона гривен (28,9 миллиона долларов. — Прим. ред.)", — написал Волынец в Facebook.

По его данным, более половины этой суммы составляют долги шахтерам Донбасса — более 400 миллионов гривен (15 миллионов долларов), из которых 186,7 миллиона (семь миллионов долларов) — работникам госпредприятия "Селидовуголь".

Волынец добавил, что критическая ситуация сложилась на всех государственных угледобывающих предприятиях. Он также призвал депутатов поддержать горняков и проголосовать за законопроект о внесении в бюджет на текущий год изменений, предусматривающих надлежащее финансирование угольной отрасли.

Шахтеры не раз устраивали протестные выступления в столице и украинских регионах, требуя выплаты долгов по заработной плате и выражая недовольство намерениями властей закрыть некоторые шахты.

Последняя крупная забастовка была в мае. Горняки одной из шахт в Волынской области прекратили работу и потребовали погасить долги.

Не только горняки

Украинское МВД сообщает в Twitter , что в правительственном квартале из-за проведения акции затруднено движение транспорта. По данным "Пятого канала", недалеко от Рады также митингуют ветераны Афганской войны и силовых структур, из-за чего перекрыта улица Грушевского.

"Это не первая их акция. Требуют не усугублять им социальные стандарты, речь идет о пенсии и выплатах", — сообщается на сайте телеканала.

Кроме того, ветераны настаивают на восстановлении в полном объеме льгот для семей погибших воинов и Героев Советского Союза.