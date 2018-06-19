Шахтеры устроили пикет у здания Рады

КИЕВ, 19 июн — РИА Новости. В центре Киева проходит митинг шахтеров, они требуют надлежащего финансирования угольной отрасли, сообщил глава независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец.
"Шахтеры со всей Украины приехали в Киев. Мы собрались у стен Верховной рады Украины. В государственном угольном секторе сложилась критическая ситуация. Задолженность по зарплате перед горняками государственных угледобывающих предприятий составляет 761,1 миллиона гривен (28,9 миллиона долларов. — Прим. ред.)", — написал Волынец в Facebook.
По его данным, более половины этой суммы составляют долги шахтерам Донбасса — более 400 миллионов гривен (15 миллионов долларов), из которых 186,7 миллиона (семь миллионов долларов) — работникам госпредприятия "Селидовуголь".
Шахтеры не раз устраивали протестные выступления в столице и украинских регионах, требуя выплаты долгов по заработной плате и выражая недовольство намерениями властей закрыть некоторые шахты.
Последняя крупная забастовка была в мае. Горняки одной из шахт в Волынской области прекратили работу и потребовали погасить долги.
Не только горняки
"Это не первая их акция. Требуют не усугублять им социальные стандарты, речь идет о пенсии и выплатах", — сообщается на сайте телеканала.
Кроме того, ветераны настаивают на восстановлении в полном объеме льгот для семей погибших воинов и Героев Советского Союза.