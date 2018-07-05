В Нанте полиция задержала 11 человек в связи с беспорядками

МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Полиция Франции провела задержания в связи с беспорядками в городе Нант, начавшимися из-за убийства молодого водителя, сообщает издание Ouest France.

Ранее стало известно, что один из районов французского города Нант охватили беспорядки после того, как местная полиция в ходе рейда застрелила водителя, отказавшегося пройти проверку. Новость о гибели молодого человека быстро распространилась по кварталу, после чего группа местной молодежи забросала полицейских коктейлями Молотова и петардами.

Как сообщает издание, в ночь на четверг беспорядки продолжились. Полиция задержала 11 человек, в том числе четырех несовершеннолетних. Большинство из них были задержаны в районе, где ранее был убит водитель.

По данным агентства Франс Пресс, их обвиняют в совершении насилия, закидывании снарядами и попытке поджога.