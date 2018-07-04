В Турции объявили окончательные итоги президентских выборов

АНКАРА, 4 июл — РИА Новости. Высший избирательный совет Турции опубликовал окончательные результаты прошедших в стране 24 июня президентских и парламентских выборов, победителем президентских выборов назван Тайип Эрдоган с результатом 52,59%.

В избирательные бюллетени были включены фамилии действующего президента страны Тайипа Эрдогана (от правящей Партии справедливости и развития), Мухаррема Индже (от основной оппозиционной Народно-республиканской партии), Селахаттина Демирташа (от прокурдской Партии демократии народов), Мераль Акшенер (от Хорошей партии), Темеля Карамоллаоглу (от Партии счастья) и Догу Перинчека (от партии "Родина").

Согласно итогам выборов, Эрдоган победил на выборах главы государства с результатом 52,59%, его основной соперник Индже набрал 30,64%, Демирташ — 8,40%, Акшенер — 7,29%, Карамоллаоглу — 0,89%, Перинчек — 0,20%.

На парламентских выборах победила правящая Партия справедливости и развития, которая набрала 42,56% и получила 295 из 600 мест в парламенте, националистическая Партия национального движения набрала 11,10% и получила 49 мест. Таким образом, объединяющий их Народный альянс получил 53,66% голосов и 344 места в парламенте.

Основная оппозиционная Народно-республиканская партия набрала 22,65% и получает 146 места в парламенте, Хорошая партия — 9,96% и 43 места, Партия счастья — 1,34%, объединяющий их Национальный альянс — 33,70% и 189 мест. В парламент также проходит прокурдская Партия демократии народов — 11,70% голосов и 67 мест.