Матвиенко поразилась мудростью и точностью оценок Си Цзиньпина

ПЕКИН, 4 июл — РИА Новости. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что каждый раз поражается точности оценок, мудрости и выдержке председателя КНР Си Цзиньпина.

Делегация российских парламентариев во главе с Матвиенко находится в эти дни с официальным визитом в Китае. Ранее в среду спикер Совфеда встретилась с Си Цзиньпином.

"Мы все находимся под большим впечатлением от встречи с глубокоуважаемым господином Си Цзиньпином. Я каждый раз поражаюсь его точности оценок, его мудрости, его выдержке", — сказала Матвиенко на встрече с председателем постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителе КНР Ли Чжаньшу.

Поэтому, полагает она, народ Китая поддержал его как лидера страны на XIX съезде Компартии Китая. "Хочу вам сказать, что господин Си Цзиньпин пользуется огромнейшим авторитетом и в России — не только как большой друг нашей страны, но и как один из самых мощных мировых лидеров", — добавила спикер Совфеда.