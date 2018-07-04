Итальянская и латышская версии "Википедии" закрылись в знак протеста

РИГА, 4 июл – РИА Новости. Испанская, итальянская и латышская версии сайта Wikipedia устроили забастовку в знак протеста против проекта директивы об авторских правах, голосование по которому пройдет в Европарламенте 5 июля.Sputnik Латвия, при открытии латышской версии сайта вместо привычной картинки появляется письмо с обращением к пользователям.
"Дорогой читатель, 5 июля 2018 года в Европейском парламенте пройдет голосование по проекту директивы об авторских правах, которая, в случае утверждения, серьезно ограничит свободу интернета.
Вместо того чтобы обновить законы об авторских правах в Европе и способствовать участию всех граждан в информационном обществе, директива предусматривает обратное — ставит под угрозу свободу онлайн-общения и ограничивает доступ к интернету, создавая новые препятствия и фильтры. Если проект будет утвержден в нынешней форме, может исчезнуть возможность делиться новостными записями в социальных сетях или находить их в поисковиках; под угрозой окажется также "Википедия".
По этой причине "Википедия" на латышском и других языках решила закрыть доступ ко всем статьям энциклопедии: "Мы хотим продолжать предлагать свободную, открытую энциклопедию с проверяемым содержанием, создаваемую вместе. Мы призываем всех депутатов Европарламента проголосовать против предлагаемой редакции, заново открыть дискуссию и обсудить многие рекомендации от организаций "Викимедиа", начиная с изъятия статей 11 и 13, введения свободы панорамы на всей территории ЕС и защиты работ, переданных в общественную собственность".
Евродепутаты от Латвии пока никак не отреагировали на этот призыв.
В протесте также участвуют итальянская и испанская версии сайта.
Глава 13-го регламента, голосование по которому пройдет в Европарламенте 5 июля, предписывает любому сайту на территории ЕС нести ответственность за совместное использование контента и следить за нарушением авторских прав. Это может вылиться в введение автоматических фильтров под управлением искусственного интеллекта, который будет распознавать материал, подлежащий защите, и препятствовать его распространению, что на практике может вылиться в цензуру и невозможность обмениваться простейшей мультимедиа-информацией между пользователями.
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