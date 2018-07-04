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Итальянская и латышская версии "Википедии" закрылись в знак протеста

(обновлено: 13:29 04.07.2018)
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© РИА НовостиСайт wikipedia.org. Архивное фотоСайт wikipedia.org. Архивное фото
© РИА Новости

РИГА, 4 июл – РИА Новости. Испанская, итальянская и латышская версии сайта Wikipedia устроили забастовку в знак протеста против проекта директивы об авторских правах, голосование по которому пройдет в Европарламенте 5 июля.

Сайт российской Википедии. Архивное фото
© РИА Новости
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Как сообщает Sputnik Латвия, при открытии латышской версии сайта вместо привычной картинки появляется письмо с обращением к пользователям.

"Дорогой читатель, 5 июля 2018 года в Европейском парламенте пройдет голосование по проекту директивы об авторских правах, которая, в случае утверждения, серьезно ограничит свободу интернета.

Вместо того чтобы обновить законы об авторских правах в Европе и способствовать участию всех граждан в информационном обществе, директива предусматривает обратное — ставит под угрозу свободу онлайн-общения и ограничивает доступ к интернету, создавая новые препятствия и фильтры. Если проект будет утвержден в нынешней форме, может исчезнуть возможность делиться новостными записями в социальных сетях или находить их в поисковиках; под угрозой окажется также "Википедия".

Компьютер. Архивное фото
© Fotolia / denisismagilov
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Против проекта уже решительно выступили более 70 специалистов в сфере информатики, среди них создатель Всемирной паутины Тим Бернес-Ли, 169 ученых, 147 организаций, занимающихся правами человека и свободой прессы, работающих в сфере научных исследований и технологических производств, а также "Фонд Викимедиа", некоммерческая организация, которая среди прочего способствует развитию этой свободной энциклопедии.

По этой причине "Википедия" на латышском и других языках решила закрыть доступ ко всем статьям энциклопедии: "Мы хотим продолжать предлагать свободную, открытую энциклопедию с проверяемым содержанием, создаваемую вместе. Мы призываем всех депутатов Европарламента проголосовать против предлагаемой редакции, заново открыть дискуссию и обсудить многие рекомендации от организаций "Викимедиа", начиная с изъятия статей 11 и 13, введения свободы панорамы на всей территории ЕС и защиты работ, переданных в общественную собственность".

Евродепутаты от Латвии пока никак не отреагировали на этот призыв.

В протесте также участвуют итальянская и испанская версии сайта.

Работа за компьютером. Архивное фото.
© РИА Новости / Руслан Кривобок
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Министр экономического развития, труда и социальной политики Италии, вице-премьер страны, член "Движения пяти звезд" Луиджи Ди Майо заявил, что полностью поддерживает протест. В свою очередь представитель итальянской версии "Википедии" Маурицио Кодоньо выразил надежду на то, что представители "Движения пяти звезд" в Европарламенте будут голосовать против директивы.

Глава 13-го регламента, голосование по которому пройдет в Европарламенте 5 июля, предписывает любому сайту на территории ЕС нести ответственность за совместное использование контента и следить за нарушением авторских прав. Это может вылиться в введение автоматических фильтров под управлением искусственного интеллекта, который будет распознавать материал, подлежащий защите, и препятствовать его распространению, что на практике может вылиться в цензуру и невозможность обмениваться простейшей мультимедиа-информацией между пользователями.

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1 пользователь оставил 1 комментарий
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Загадочный Маяк
Читайте Большой Энциклопедический словарь, гораздо полезнее, чем этот дырявый интернет ресурс.
13:32
04.07.2018
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