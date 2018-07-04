Инаугурация переизбранного президента Турции Эрдогана состоится 9 июля

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи с президенто РФ Владимиром Путиным. 13 ноября 2017

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи с президенто РФ Владимиром Путиным. 13 ноября 2017

АНКАРА, 4 июл — РИА Новости. Церемония приведения к присяге переизбранного на выборах 24 июня президента Турции Тайипа Эрдогана состоится в понедельник, 9 июля, говорится в полученном в среду РИА Новости сообщении пресс-службы турецкого лидера.

Ранее сообщалось, что инаугурация намечена на воскресенье, 8 июля.

"Инаугурация нашего президента состоится в понедельник", — говорится в сообщении пресс-службы.

Ожидается, что в этот же день будет объявлен состав нового кабинета министров, который в связи с переходом на президентскую систему управления будет назначаться президентом Турции.

Согласно предварительным итогам президентских выборов, состоявшихся 24 июня, действующий президент Турции Тайип Эрдоган победил с результатом 52,59%, его основной соперник, кандидат от оппозиционной Народно-республиканской партии Мухаррем Индже набрал 30,64%. На парламентских выборах победила правящая Партия справедливости и развития, которая набрала 41,85%, националистическая Партия национального движения набрала 10,9%. Таким образом, объединяющий их Народный альянс получил 52,75% голосов и большинство мест в парламенте. Окончательные итоги выборов будут оглашены 5 июля.