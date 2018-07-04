Добровольцы кейв-дайверы работали в таиландской пещере вместе с военными

БАНГКОК, 4 июл – РИА Новости. Международная группа кейв-дайверов, специалистов по погружениям с аквалангом в пещерах, живущих в Таиланде, работала вместе с боевыми пловцами спецназа ВМС Таиланда на самом трудном участке десятидневной масштабной операции по розыску в затопленной пещере двенадцати школьников и их футбольного тренера, сообщил в интервью РИА Новости непосредственный участник спасательной операции, проживающий в Таиланде украинский дайвер и спелеолог Всеволод Коробов.

"У нас есть группа в Фейсбуке, в которую входят инструкторы по кейв-дайвингу, это дайвинг в пещерах, я тоже инструктор по погружениям в пещерах, и наши коллеги-тайцы написали в группе, что возникла такая ситуация", — сказал дайв-инструктор агентству.

Живущие на Пхукете кейв-дайверы спросили организаторов спасательной операции, нужна ли их помощь. Им ответили, что, скорее всего – нет, поскольку на месте находится элитное подразделение спецназа таиландских военно-морских сил, "морские котики", армейские рейнджеры, спасатели, коммунальные службы, специалисты из департамента природных ресурсов, то есть спасателей на месте достаточно.

"Но потом выяснилось, что та зона, где, скорее всего, находятся дети, расположена достаточно далеко от входа и, к сожалению, те подразделения тайских военных, которые прибыли участвовать в спасательной операции, не имеют должного опыта и должной подготовки, чтобы пройти в это место. Фактически, такой подготовкой обладают очень немногие. У нас в группе несколько человек инструкторов с нужной подготовкой было, вот мы туда и поехали", — сообщил Коробов.

Вместе с коллегами, волонтерами с Пхукета, и таиландскими военными, он работал на самом трудном участке поисково-спасательной операции, непосредственно в пещере, доставляя на отдаленные точки запасные баллоны со сжатым воздухом и прокладывая для боевых пловцов ВМС Таиланда "ходовики". Так пещерные дайверы называют закрепленные на стенах и полах пещеры веревки, за которые дайвер держится, чтобы не потерять в полной темноте пещеры ориентацию в пространстве и противостоять встречному течению.

Именно международная группа волонтеров проложила основные "ходовики" на всем протяжении трехкилометрового маршрута, которым потом боевые пловцы добирались до дальней пещерной камеры, в которой находились дети, сообщил кейв-дайвер.