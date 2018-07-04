В Совфеде рассказали о повестке межпарламентской комиссии России и Китая

ПЕКИН, 4 июл — РИА Новости. Повестка заседания российско-китайской межпарламентской комиссии продолжает договоренности лидеров двух стран, зафиксированные в их недавнем совместном заявлении, сообщил вице-спикер Совета Федерации Ильяс Умаханов на открытии заседания утром в среду.

Делегация российских парламентариев во главе с председателем Совфеда Валентиной Матвиенко находится в эти дни с официальным визитом в Китае.

"Проведение комиссии в эти дни в контексте недавнего государственного визита Владимира Путина в Китайскую народную республику представляется нам весьма своевременным и символичным. Более того, повестка дня заседания вытекает из тех договоренностей лидеров наших государств, которые зафиксированы в совместном заявлении от 8 июня", — сказал Умаханов.

Он отметил, что российская сторона придает большое значение межпарламентскому диалогу с Китаем.

"Считаем, что взаимодействие между законодательными органами наших стран способно внести заметный вклад в развитие двусторонних партнерских отношений, которые в настоящее время вышли на беспрецедентно высокий уровень и продолжают последовательно укрепляться под руководством лидеров наших государств", — добавил сенатор.

Вице-спикер Совфеда напомнил, что межпарламентскую комиссию только с одним парламентом в мире — Всекитайским собранием народных представителей — солидарно возглавляют руководители обеих палат российского парламента.