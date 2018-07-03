Источник назвал возможную причину отключения электричества в Баку

БАКУ, 3 июл — РИА Новости. Причиной отключения электричества в Баку стала авария на шестом блоке ТЭС в Мингячевире, где вчера произошло аналогичное ЧП, сообщил РИА Новости источник.

Центр Баку остался без света во вторник. Ночью стало известно о масштабном отключении света в Азербайджане после того, как в городе Мингячевир в центре страны на тепловой электростанции произошел взрыв и начался пожар. По данным МЧС страны, никто не пострадал. Глава компании "Азерэнержи" Этибар Пирвердиев сообщал, что к аварии привела жара. Во вторник президент Азербайджана подписал распоряжение о создании госкомиссии по выявлению причин и виновников инцидента.

"После проведения ремонтных работ на шестом блоке ТЭС стали проводится испытательные работы. В это время вновь произошла авария. На том же самом блоке, где вчера было ЧП. Ведутся мероприятия по устранению последствий аварии", — пояснил источник.

В "Азерэнержи" уточнили, что отключение произошло в Северной и Сумгайытской электростанциях, проводятся расследования в связи с инцидентом.