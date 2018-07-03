В Италии кот прославилcя, "испортив" фотографии в Google-картах

МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. В Италии кот попал на панораму Рима в Google-картах. Первыми на необычные кадры обратили внимание пользователи портала Reddit.

"Сэр, вам есть, что задекларировать?", — пошутили в комментариях в публикации.

Пользователи Reddit также указали, что на фотографиях запечатлен Торре-Аргентина — особый кошачий заповедник. После раскопок в 1929 году римские коты массово переселились на это место, пишет Atlas Obscura. В разные годы в Торре-Аргентине проживали от 90 до 250 животных.

Ежедневно десятки туристов приходят к заповеднику, чтобы посмотреть на отдыхающих котов, пожертвовать средства на их пропитание или даже забрать себе.

Животные неоднократно попадали на снимки Google Maps. Так, в апреле на панораме японской префектуры Кагосима была замечена собака, преследующая автомобиль Google Street View.