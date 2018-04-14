Пес из Японии прославилcя, "испортив" фотографии в Google-картах

Снимок экрана с ресурса Google Maps с изображением собаки, преследующий автомобиль Google Street View в Кумаге в префектуре Кагосима в Японии

Снимок экрана с ресурса Google Maps с изображением собаки, преследующий автомобиль Google Street View в Кумаге в префектуре Кагосима в Японии

МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. В Японии собака попала на фотографии в Google-картах, побежав за машиной, делающей снимки. Об этом сообщает Metro.

© Google Maps Снимок экрана с ресурса "Google Maps" с изображением собаки, преследующий автомобиль Google Street View в Кумаге в префектуре Кагосима в Японии © Google Maps Снимок экрана с ресурса "Google Maps" с изображением собаки, преследующий автомобиль Google Street View в Кумаге в префектуре Кагосима в Японии

Жители префектуры Кагосима заметили собаку на карте и поделились необычными снимками в соцсетях. Вероятно, пес преследовал машину длительное время.

Животные не раз "портили" фотографии, случайно оказываясь на снимке. Например, однажды в США бегемот попал в кадр во время романтического предложения руки и сердца.