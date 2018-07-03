Трибунал признал депутатов Рады виновными в преступлениях в Донбассе

ДОНЕЦК, 3 июл — РИА Новости. "Украинский народный трибунал" приговорил генпрокурора Украины, депутатов Верховной рады, крупных предпринимателей к различным срокам лишения свободы, в том числе к пожизненному заключению, за совершение преступлений в Донбассе, заявила РИА Новости председательствующий судья трибунала Елена Шишкина.

Ранее "Украинский народный трибунал" на заседании в Луганске признал президента Украины Петра Порошенко и других членов руководства страны виновными в военных преступлениях в Донбассе, приговорил их заочно к различным срокам лишения свободы, в том числе и пожизненному заключению.

"Второго июля 2018 года "Украинским народным трибуналом" был провозглашен приговор в отношении действующего прокурора Украины Луценко Юрия Витальевича и экс-прокуроров Украины Махницкого Олега Игоревича, Сивука Юрия Григорьевича, Шокина Виктора Николаевича, Яремы Виталия Григорьевича. Все были приговорены к лишению свободы сроком от 6 до 10 лет", — сказал Шишкина.

Кроме того, трибунал приговорил крупного украинского бизнесмена Игоря Коломойского к пожизненному лишению свободы. Одним из пунктов обвинения стала организация и финансирования незаконных вооруженных формирований. Также за совершение должностных преступлений на 10 лет осужден экс-губернатор Донецкой области Сергей Тарута, пояснила Шишкина.

Она добавила, что обвинения были вынесены главному редактору сайта "Новости Донбасса" Алексею Мацуке — он признан виновным по части 1 статьи 436 Уголовного кодекса Украины (публичные призывы к агрессивной войне и развязывание военного конфликта), ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года. Председателю Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещения Артеменко Юрию Анатольевичу и Дмитрию Ярошу, народному депутату Украины, бывшему лидеру запрещенной в РФ организации "Правый сектор*" — им назначено наказание в виде лишения свободы до 7 и 12 лет соответственно.

Ранее инициативная группа юристов из Донбасса заявила о создании "народного трибунала" над властями Украины. Первое заседание состоялось в Донецке 26-27 марта. На нем трибунал выдвинул обвинения против восьми представителей украинских властей, включая президента. В качестве доказательств вины в совершении военных преступлений рассматривались материалы, собранные с 2014 года.

Инициаторы трибунала заявляли, что слушания проводятся по законодательству Украины, а все судьи — украинские граждане.

*Террористическая организация, запрещенная в России.