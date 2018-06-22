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Трибунал в Донбассе приговорил Порошенко к пожизненному заключению‍

12:5422.06.2018
(обновлено: 13:32 22.06.2018)
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© Фото : Александра ХрустальВо время оглашения приговора Украинского народного трибунала украинским властям. 22 июня 2018Во время оглашения приговора Украинского народного трибунала украинским властям. 22 июня 2018
© Фото : Александра Хрусталь

МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Украинский народный трибунал на заседании в Луганске признал президента Петра Порошенко виновным в военных преступлениях в Донбассе. Его заочно приговорили к пожизненному лишению свободы, передает корреспондент РИА Новости.

Президент Украины Петр Порошенко. Архивное фото
© AP Photo / Efrem Lukatsky
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Также виновными в военных преступлениях признали главу МВД Украины Арсена Авакова, секретаря Совета нацбезопасности и обороны страны Александра Турчинова, спикера Верховной рады Андрея Парубия, главу Минобороны Степана Полторака и начальника Генштаба ВС Виктора Муженко, а также экс-премьера Арсения Яценюка и действующего главу кабмина Владимира Гройсмана. Все они заочно приговорены к пожизненному заключению.

Заседание прошло на Театральной площади в Луганске. Все материалы передадут в Верховный суд Украины для вынесения официального приговора, когда к власти в Киеве придут люди, которые выполнят Минские соглашения, заявили судьи.

Это уже второе заседание. Первое состоялось в Донецке 26-27 марта. На нем трибунал выдвинул обвинения против восьми представителей украинских властей, включая президента.

Президент Украины Петр Порошенко. Архивное фото
CC BY 4.0 / Администрация Президента Украины /
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Уточнялось, что слушания проводятся по законодательству Украины, а все судьи — украинские граждане.

Советник Порошенко Юрий Бирюков уже прокомментировал прошедший трибунал.

"Если у кого-то на той территории какие-то осенние, весенние или летние обострения психоза и всего остального, то ВСУ всех вылечат", — цитирует Бирюкова агентство "Обозреватель".

Запад обратит внимание на Донбасс

Как считает главный редактор интернет-издания "Политическая Россия", политический аналитик Руслан Осташко, Киев игнорирует все заявления из ДНР и ЛНР, потому что ему властям "плевать на людей, которые там живут, и украинские власти уверены, что мир все равно не обратит внимания на их мнение".

Президент Украины Петр Порошенко. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Маркив
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"До последнего времени для этого были основания, потому что все заявления ДНР и ЛНР полностью игнорировались Западом. Но сейчас, думаю, ситуация меняется", — сказал он в эфире радио Sputnik.

По его мнению, это связано, в том числе, и с изменением отношения Запада к Киеву. В качестве примера аналитик привел ситуацию с невыдачей Киеву уже одобренного заранее транша кредита МВФ.

"Понимают, что принятый на Украине закон об антикоррупционном суде не соответствует оговоренным условиям, что Киев саботирует все международные решения по ее выводу из кризиса", — отметил эксперт.

По словам Осташко, Европа может начать обращать внимание на то, о чем говорят в Луганске и в Донецке, потому что преступления украинского режима против собственного народа очевидны.

Президент Украины Петр Порошенко. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Палинчак
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"На Украине начинается активная предвыборная кампания и вряд ли Запад хочет, чтобы практически недееспособный президент Порошенко пошел еще на один президентский срок", — заключил политолог.

Ситуация на востоке Украины

В апреле 2014 года Киев начал военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота в стране. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более десяти тысяч человек.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждают на встрече контактной группы в Минске. С 2014 года группа приняла три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами продолжаются перестрелки.

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