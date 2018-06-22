Мнение: Запад уже не станет игнорировать преступления Киева в Донбассе

Украинский народный трибунал в Луганске признал президента Петра Порошенко и ряд других руководителей Украины виновными в военных преступлениях в Донбассе. Политический аналитик Руслан Осташко в эфире радио Sputnik предположил, как на это отреагируют на Западе.

Украинский народный трибунал на заседании в Луганске признал президента Украины Петра Порошенко виновным в военных преступлениях в Донбассе и приговорил его заочно к пожизненному лишению свободы, сообщил из Луганска корреспондент РИА Новости.

Кроме Порошенко, виновными в военных преступлениях признаны глава МВД Украины Арсен Аваков, секретарь Совета нацбезопасности и обороны страны Александр Турчинов, спикер Верховной рады Андрей Парубий, глава Минобороны Степан Полторак и начальник Генштаба ВС Виктор Муженко, а также экс-премьер Арсений Яценюк и действующий глава кабмина Владимир Гройсман. Все они заочно приговорены к пожизненному заключению.

В украинском законодательстве не предусмотрен институт народного трибунала. Однако, как сообщили судьи, все материалы будут переданы в Верховный суд Украины для вынесения официального приговора, когда к власти в Киеве придут люди, которые выполнят Минские соглашения.

Это второе заседание суда. Первое состоялось в Донецке 26-27 марта. На нем трибунал выдвинул обвинения против восьми представителей украинских властей, включая президента. В качестве доказательств вины в совершении военных преступлений рассматривались материалы, собранные с 2014 года. Уточнялось, что слушания проводятся по законодательству Украины, а все судьи – украинские граждане.

Главный редактор интернет-издания "Политическая Россия", политический аналитик Руслан Осташко в эфире радио Sputnik прокомментировал ситуацию.

"Все заявления, которые делаются в (самопровозглашенных – ред.) ДНР и ЛНР, в Киеве традиционно игнорируют и отказываются поддерживать с этими республиками какие бы то ни было контакты. Это говорит о том, что Киеву плевать на людей, которые там живут, и украинские власти уверены, что мир все равно не обратит внимания на их мнение. До последнего времени для этого были основания, потому что все заявления ДНР и ЛНР полностью игнорировались Западом. Но сейчас, думаю, ситуация меняется", – сказал Руслан Осташко.

По его мнению, это связано, в том числе, и с изменением отношения Запада к украинских властям.

"Даже уже одобренный заранее транш кредита МВФ Киеву не выдают, потому что понимают, что принятый на Украине закон об антикоррупционном суде не соответствует оговоренным условиям, что Киев саботирует все международные решения по ее выводу из кризиса. Я думаю, что Европа уже может начать обращать внимание на то, о чем говорят в Луганске и в Донецке. То, о чем заявил украинский народный трибунал в Луганске – это, в принципе, секрет Полишинеля, преступления украинского режима против собственного народа очевидны. Запад до последнего времени это игнорировал, но это скоро может измениться. На Украине начинается активная предвыборная кампания и вряд ли Запад хочет, чтобы практически недееспособный президент Порошенко пошел еще на один президентский срок", – считает Руслан Осташко.

В апреле 2014 года Киев начал военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота в стране. По данным ООН, жертвами конфликта стали более десяти тысяч человек.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждают на встрече контактной группы в Минске. С 2014 года группа приняла три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами продолжаются перестрелки.

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