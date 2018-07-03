14:1003.07.2018
(обновлено: 14:56 03.07.2018)
1797224
КИЕВ, 3 июл — РИА Новости. Шахтеры перекрыли международную трассу во Львовской области и пикетируют областную администрацию с требованием выплатить им зарплату. Власти пообещали уже во вторник перечислить средства.
Как уточняет львовский городской портал 032.ua, около полусотни горняков устроили забастовку у села Воля-Высоцкая, перекрыв международную дорогу Львов — Рава-Русская.
В свою очередь, на сайте Львовской областной администрации сообщается, что горняки госпредприятия "Львовуголь" пришли к областной администрации, чтобы согласовать вопрос выплаты зарплат. К собравшимся вышел первый заместитель губернатора Ростислав Замлинский.
"Во время общения с шахтерами первому заместителю позвонил министр энергетики и угольной промышленности Украины Игорь Насалик и сообщил, что сегодня на выплату зарплаты горнякам направят 30 миллионов гривен (1,1 миллиона долларов. — Прим. ред.)", — говорится в сообщении.
До конца недели на выплату зарплат шахтерам поступит еще 18 миллионов гривен (около 700 тысяч долларов. — Прим. ред.), уточнили в администрации. Таким образом, сегодня удастся погасить 86,6% задолженности за май.
Акции протеста горняков
Шахтеры не раз устраивали протестные выступления в столице и украинских регионах, требуя выплаты долгов по заработной плате и выражая недовольство намерениями властей закрыть некоторые шахты.
Накануне сообщалось, что около 50 горняков шахты №10 "Нововолынская" отказываются подниматься на поверхность, требуют погашения долгов.
Последний крупный митинг прошел 19 июня в украинской столице: собравшиеся настаивали на надлежащем финансировании угольной отрасли. Сообщалось, что сумма задолженности по зарплатам составляет 61,1 миллиона гривен (28,9 миллиона долларов).
На 5 июля горняки готовятся к очередной акции протеста у Верховной рады.
Шахтеры, вышедшие на акцию протеста к зданию Верховной рады, требуют от украинских властей надлежащего финансирования угольной отрасли.
По данным профсоюзов, задолженность по зарплате перед горняками государственных угледобывающих предприятий составляет 28,9 миллиона долларов. Более половины этой суммы составляют долги шахтерам Донбасса.
Глава независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец заявил, что критическая ситуация сложилась на всех государственных угледобывающих предприятиях Украины. Он призвал депутатов поддержать горняков и проголосовать за законопроект о внесении в бюджет изменений, предусматривающих надлежащее финансирование угольной отрасли.
В связи с проведением акции протеста к зданию украинского парламента прибыли усиленные патрули Нацгвардии, полиции и подразделения полиции диалога, созданного для коммуникации с нарушителями.
Силовики выстроились по периметру Рады. Была также усиленна охрана внутри здания.
К митингующим шахтерам присоединились протестующие ветераны Афганской войны и силовых структур, которые требуют "не усугублять им социальные стандарты", а также настаивают на восстановлении в полном объеме льгот для семей погибших воинов и Героев Советского Союза.
В районе полудня митингующие попытались прорваться в здание Рады, преодолев первый кордон из полицейских.
В результате столкновений с митингующими в центре Киева получили ранения двое полицейских.