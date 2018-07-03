Забастовка горняков, которые перекрыли международную трассу Львов — Рава-Русская во Львовской области. 3 июля 2018

Забастовка горняков, которые перекрыли международную трассу Львов — Рава-Русская во Львовской области. 3 июля 2018

КИЕВ, 3 июл — РИА Новости. Шахтеры перекрыли международную трассу во Львовской области и пикетируют областную администрацию с требованием выплатить им зарплату. Власти пообещали уже во вторник перечислить средства.

Как уточняет львовский городской портал 032.ua, около полусотни горняков устроили забастовку у села Воля-Высоцкая, перекрыв международную дорогу Львов — Рава-Русская.

​В свою очередь, на сайте Львовской областной администрации сообщается, что горняки госпредприятия "Львовуголь" пришли к областной администрации, чтобы согласовать вопрос выплаты зарплат. К собравшимся вышел первый заместитель губернатора Ростислав Замлинский.

"Во время общения с шахтерами первому заместителю позвонил министр энергетики и угольной промышленности Украины Игорь Насалик и сообщил, что сегодня на выплату зарплаты горнякам направят 30 миллионов гривен (1,1 миллиона долларов. — Прим. ред.)", — говорится в сообщении.

До конца недели на выплату зарплат шахтерам поступит еще 18 миллионов гривен (около 700 тысяч долларов. — Прим. ред.), уточнили в администрации. Таким образом, сегодня удастся погасить 86,6% задолженности за май.

Акции протеста горняков

Шахтеры не раз устраивали протестные выступления в столице и украинских регионах, требуя выплаты долгов по заработной плате и выражая недовольство намерениями властей закрыть некоторые шахты.

Накануне сообщалось, что около 50 горняков шахты №10 "Нововолынская" отказываются подниматься на поверхность, требуют погашения долгов.

Последний крупный митинг прошел 19 июня в украинской столице: собравшиеся настаивали на надлежащем финансировании угольной отрасли. Сообщалось, что сумма задолженности по зарплатам составляет 61,1 миллиона гривен (28,9 миллиона долларов).

На 5 июля горняки готовятся к очередной акции протеста у Верховной рады.