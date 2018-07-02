Россия призвала ООН обратить внимание на рост неонацизма в ЕС и на Украине

Участники марша ветеранов Ваффен СС и их сторонников в Риге. Архивное фото

Участники марша ветеранов Ваффен СС и их сторонников в Риге. Архивное фото

ЖЕНЕВА, 2 июл — РИА Новости, Елизавета Исакова. Россия призвала спецдокладчика ООН по современным формам расизма Тендайи Ачиуме обратить внимание на рост неонацистских движений в странах Евросоюза и на Украине.

Об этом заявил представитель российской делегации Дмитрий Воробьев, выступая в понедельник в ходе обсуждения современных форм расизма на 38-й сессии Совета ООН по правам человека в Женеве.

"Призываем спецдокладчика уделить особое внимание росту неонацистских и расистских движений на Украине и в странах ЕС", — сказал Воробьев.

Он подчеркнул, что в странах ЕС и на Украине значительно ухудшается ситуация с противодействием расистским проявления, "распространяются идеологии неонацизма, растет этническая и религиозная нетерпимость, учащаются случаи мигрантофобии".

"В Прибалтике, при попустительстве властей проходят шествия легионеров "Ваффен СС". При этом в ряде европейских государств развязана открытая война с памятниками советским воинам и воинам-антифашистам, погибшим в ходе освобождения этих стран от коричневой чумы. Совершаются акты вандализма и относительно памятников жертв Холокоста и еврейских кладбищ", — отметил дипломат.

По его словам, в Москве разделяют опасения спецдокладчика СПЧ ООН относительно изменения концепции неонацизма, который становится популярным, набирая больше сторонников. В РФ считают, что это происходит, в том числе, из-за попустительства властей экстремистам и в ряде случаев, подыгрывания радикалам, чтобы отвлечь внимание от социальных проблем.