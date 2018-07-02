В Армении взяли подписку о невыезде с родственников экс-президента

ЕРЕВАН, 2 июл – РИА Новости. Следователи взяли подписку о невыезде с брата, племянника и племянницы бывшего президента Армении Сержа Саргсяна, которые подозреваются в незаконном обогащении, сообщили в понедельник в Специальной следственной службе.
Возбуждено уголовное дело по статьям "незаконное обогащение" и "представление ложных сведений в декларациях или сокрытие подлежащих декларированию данных".
"Следователь принято решение избрать в отношении Левона, Нарека и Ани Саргсянов меру пресечения в виде подписки о невыезда", — говорится в сообщении.
В ведомстве заявили, что брат экс-президента и члены его семьи были обязаны задекларировать свое имущество, так как он был послом по особым поручениям.