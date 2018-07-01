В ЛНР заявили о срыве перемирия украинскими силовиками

ЛУГАНСК, 1 июл — РИА Новости. Режим тишины не сохраняется в самопровозглашенной Луганской народной республике, сообщил РИА Новости официальный представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

"ВСУ "поздравила" граждан ЛНР с победой сборной РФ в чемпионате мира по футболу, произведя массированный обстрел территории республики", — заявил Марочко.

Он уточнил, что зафиксирован обстрел со стороны ВС Украины в 19:55 с использованием минометов калибра 82 миллиметра, БМП-1, гранатомета и стрелкового оружия со стороны Крымского по Славеносербку и в 20:00 с использованием гранатомета и крупнокалиберных пулеметов со стороны н.п. Луганское по Калиновке. В 20:10 со стороны Светлодарска был обстрелял также населенный пункт Лозовое.

"На данный момент ситуация резко обострилась, Урожайное перемирие не продержалось и сутки", — заявил Марочко.