Все кандидаты в президенты Мексики проголосовали на всеобщих выборах

МЕХИКО, 1 июл — РИА Новости. Все четыре кандидата на пост президента Мексики в воскресенье проголосовали на всеобщих выборах.

Первым свой голос отдал кандидат левых сил от коалиции "Вместе сделаем историю", в которую входят партия "Морена", Партия труда и партия "Социальная встреча", Андрес Мануэль Лопес Обрадор. Он посетил избирательный участок в районе Койоакан мексиканской столицы вместе с супругой и детьми.

Затем проголосовал Хосе Антонио Мид — представитель коалиции "Все за Мексику", куда входят пока еще правящая Институционно-революционная партия (ИРП), партия "Новый альянс" и Зеленая экологическая партия Мексики. Он также голосовал в Мехико.

Рикардо Анайя от коалиции "Гражданский фронт за Мексику" (Партия национального действия, Партия демократической революции и партия "Гражданское движение") проголосовал на участке в городе Керетаро.

Еще один претендент, независимый кандидат Хайме Родригес Кальдерон отдал свой голос в муниципалитете Гарсия своего родного штата Нуэво-Леон.

Как сообщает Национальный избирательный институт, в стране открылись примерно 157 тысяч избирательных участков. Всего правом голоса обладают 89,3 миллиона человек. Мексиканцы избирают нового президента, который должен будет вступить в должность в декабре этого года сроком на шесть лет. Также избираются сенаторы, депутаты, мэры городов, муниципальные депутаты.

В этот раз мексиканцы, находящиеся за рубежом, не смогут в воскресенье проголосовать на выборах. По решению Национального избирательного института (НИИ), голосование в посольствах и консульствах страны за рубежом в этот день не проводится.

Однако граждане Мексики за границей, которые зарегистрировались в избирательной системе, смогли проголосовать заранее. Как сообщает НИИ, всего в 106 странах мира проголосовали 98,8 тысячи человек. Больше всего из них — 77% — отдали свои голоса в США.