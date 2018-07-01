В ЛНР заявили о сохранении режима тишины

ЛУГАНСК, 1 июл — РИА Новости. Режим тишины сохраняется в самопровозглашенной Луганской народной республике, сообщил РИА Новости официальный представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.
Контактная группа по Украине на встрече в Минске в среду согласовала полное прекращение огня в Донбассе с 1 июля. Ополченцы самопровозглашенных ДНР и ЛНР заявили, что придерживаются объявленного режима тишины, и он также соблюдается со стороны ВС Украины. Позже в ДНР заявили о нарушении перемирия со стороны украинских силовиков.
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