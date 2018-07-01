Украина была "морской державой" со времен Киевской Руси, заявил Турчинов

МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. История флота Украины восходит к Киевской Руси, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) страны Александр Турчинов в поздравлении по случаю дня ВМС ВСУ.

"Украина издавна была мощной морской державой — история ее флота берет начало со времен Киевской Руси и Запорожской Сечи", — приводит слова Турчинова агентство УНИАН.

По словам главы СНБО, в настоящее время происходит "возрождение национального флота в новых местах базирования и дислокации на континентальной части Украины".

На Украине постоянно сообщают о проблемах ВМС страны. Так, замминистра страны по делам "оккупированных территорий" Георгий Тука в субботу признал, что украинскому флоту нечего противопоставить российскому на Азовском море. "У нашей армии на море есть только дуля", — сказал чиновник.

Ранее в июне командующий украинскими ВМС вице-адмирал Игорь Воронченко предупредил о том, что без выделения новых средств на строительство кораблей военное судостроение страны может пройти "точку невозврата".