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В мире

"Дулю показать": Киев признал беспомощность перед Россией в Азовском море

(обновлено: 14:50 30.06.2018)
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CC BY-SA 2.0 / Ministry of Defense of Ukraine / Ходові випробування двох малих артилерійських бронекатерів у відритому моріУкраинские катера. Архивное фотоУкраинские катера. Архивное фото
CC BY-SA 2.0 / Ministry of Defense of Ukraine / Ходові випробування двох малих артилерійських бронекатерів у відритому морі

МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Украинские военно-морские силы могут противопоставить российскому флоту в Азовском море только "дулю". Об этом заявил замминистра Украины по делам "оккупированных территорий" Георгий Тука в эфире телеканала ZIK.

Сотрудники береговой охраны Украины патрулируют Азовское море в районе Мариуполя
© AFP 2018 / Alexander Khudoteply
Стая без зубов. Украинские "морские волки" смущены возможностями РФ
Таким образом он отреагировал на слова председателя общественной организации "Правое дело" Дмитрия Снегирева, призвавшего украинскую армию "эффективно отреагировать" на действия российских военных в Керченском проливе с помощью неких "современных разработок ВПК".

"Дулю показать? У нашей армии на море есть только дуля. И вы это прекрасно знаете. Нам нечем оказывать сопротивление российскому военному флоту", — сказал Тука.

Ситуация в Азовском море

Cитуация у берегов Крыма резко обострилась в марте, после того как украинские пограничники задержали судно "Норд", шедшее под российским флагом. 

Береговая охрана Пограничной службы ФСБ России по Республике Крым
© РИА Новости / Александр Полегенько
"Мой дом – моя крепость". В Европе оценили безопасность Крыма
На борту находились десять россиян, однако Киев считает их украинцами и обвиняет в "нарушении порядка въезда на временно оккупированную территорию". Девятерых членов экипажа оштрафовали, капитану грозит до пяти лет заключения.

На этом фоне командование Черноморского флота заявило, что готово обеспечить безопасность судоходства в северо-восточной части Черного и акватории Азовского морей.

"Агрессивные действия украинских морских пограничников в международных водах представляют не только опасность захвата российских судов, но и формирования настоящего государственного пиратства", — сказал источник РИА Новости в силовых структурах Крыма.

Патрульный катер береговой охраны Пограничной службы ФСБ России в Керченском проливе
© РИА Новости / Александр Полегенько
Аналитик: от Украины в Азовском море надо ждать пакостей
Позже стало известно, что российские корабли досматривают суда, идущие в украинские порты, а пограничники несколько раз задерживали украинских браконьеров.

Так, 4 мая российский пограничный сторожевой корабль "Аметист" задержал в Черном море украинское рыболовецкое судно "ЯМК-0041" (порт приписки Очаков), незаконно добывавшее камбалу западнее мыса Тарханкут, в исключительной экономической зоне России. Судно и экипаж доставили в Крым, позже на него наложили арест. Против капитана возбудили уголовное дело о браконьерстве.

"Волчья стая"

На Украине не в первый раз возникают идеи противостоять России на море. Например, в конце прошлого года украинские СМИ писали о том, что ВМСУ планирует применять против Черноморского флота так называемую "тактику волчьей стаи".

Морское водолазное судно U700 Нетешин ВМС Украины
© Фото : СМАРТ-МЕРИТАЙМ ГРУПП
Мнение: Украина – пример галопирующего разрушения государственности
Этот термин обычно используют, когда говорят о тактике преследования кораблей подводными лодками. Немецкие и американские субмарины применяли ее во время Второй мировой войны.

В украинском варианте речь идет об одновременной атаке нескольких легких бронекатеров.

"Волчья стая" означает, что мы можем вшестером броситься на большой корабль противника. Одновременно он не в состоянии вести много целей и вести по ним огонь", – заявил командир одного из бронекатеров Александр Регула.

Другие командиры бронекатеров выразили готовность напасть на российские газовые вышки в Черном море, так как российские радары, по их мнению, не способны засечь "волчью стаю".

В Госдуме тогда отметили, что эта идея обречена на провал. 

"Конечно, вся эта так называемая "шакалья стая" способна всей толпой наброситься на корабль, охраняющий вышки. Но результат боя будет предсказуем, потому что через 10-15 минут туда прилетит самолет типа Су-30, который с нескольких десятков километров попадает даже в самый небольшой катер", — отметил депутат от Севастополя Дмитрий Белик.

Задержанное в украинской части территориальных вод Азовского моря рыболовецкое судно Норд. 26 марта 2018
© Фото : Государственная пограничная служба Украины
Пираты Азовского моря. Незалежная присягнула "веселому Роджеру"
Он добавил, что украинские планы по созданию "москитного флота" для диверсий против нефтяных вышек и нападений на российские корабли можно назвать морским разбоем.

Бывший командующий Балтийским флотом адмирал Владимир Валуев заявлял, что новая тактика ВМСУ не имеет перспективы реального боевого применения и может нанести удар исключительно по бюджету самой Украины. 

"Цель, какой бы малоразмерной она ни была, всегда "под зонтиком" — с обеспечением противокатерной, противолодочной, противовоздушной обороны Черноморского флота. Четыре имеющиеся в боевом составе украинского "москитного флота" бронекатера будут уничтожены задолго до того, как начнут предстартовую подготовку ударного ракетного оружия", — отмечал адмирал.

На корабли нет денег

В последние годы Военно-морские силы Украины испытывают серьезные проблемы. Старые корабли постепенно выходят из строя, а на новые не хватает средств.

Украинский фрегат Гетман Сагайдачный
© AFP 2018 / Genya Savilov
"Дайте грошей". Как украинский флот умирает без денег
Так, в начале июня командующий ВМС вице-адмирал Игорь Воронченко заявил, что в бюджете нет денег на строительство корвета серии "Владимир Великий". 

По его словам, на это планировалось выделить 1,3 миллиарда гривен (51 миллион долларов).

"Констатирую факт: вроде бы все мужи государственные подписывают постановления, но средства считают после того, как подписали. Проходит письмо буквально две недели назад, что нет в государстве средств соответствующих", — сказал Воронченко в эфире Інше.ТВ.

Он добавил, что обратился по этому поводу к нардепам и президенту. Сейчас украинские власти пытаются найти средства.

"Как угодно, но один миллиард 361 миллион гривен дайте на флот", — заявил вице-адмирал.

По его словам, в отрасли задействованы приблизительно девять тысяч человек, около двухсот предприятий и зарубежные партнеры, которые ждут зеленый свет.

Если же власти не найдут денег, то военному судостроению страны грозит "точка невозврата", заключил Воронченко.

Звериная тактика
© РИА Новости / Виталий Подвицкий
Звериная тактика
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В мире
Комментарии
3 пользователя оставили 3 комментария
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Популярные комментарииВсе комментарии
loj.1112018
За неудачно показанную дулю можно и в пятак схлопотать.
Так что лучше сидите на опе ровно и не провоцируйте. Раз вам нищете свой флот не по карману.
15:11
30.06.2018
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