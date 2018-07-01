Лидер КНДР попросил Си Цзиньпина помочь со снятием санкций

ТОКИО, 1 июл — РИА Новости. Лидер КНДР Ким Чен Ын во время визита в Китай в июне заявил председателю КНР Си Цзиньпину о тяжелом ущербе от экономических санкций и обратился с просьбой содействовать скорейшему снятию международных санкций, пишет в воскресенье газета "Иомиури" со ссылкой на источники в китайских дипломатических кругах.

"Когда лидер КНДР встретился с председателем Си Цзиньпином, он заявил: "Экономические санкции наносят тяжелый ущерб. После успешного проведения саммита между лидерами КНДР и США мы надеемся на скорейшее снятие санкций". Он также обратился с просьбой о содействии в снятии санкционного режима в ближайшее время", — говорится в статье.

Авторы материала отмечают, что председатель КНДР ответил, что "приложит все возможные усилия" для этого.

Ким Чен Ын 19-20 июня совершил двухдневный визит в Китай. Это стало третьей поездкой северокорейского лидера в соседнюю страну за последние три месяца. Целью визита стала встреча с председателем КНР Си Цзиньпином и обмен мнениями по итогам состоявшегося 12 июня исторического саммита КНДР-США, а также по перспективам денуклеаризации Корейского полуострова.

Первая поездка Ким Чен Ына в Китай прошла 25-28 марта и стала для него первым зарубежным визитом после прихода к власти в 2011 году. Второй визит Ким Чен Ына в Китай и переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином прошли 7-8 мая в городе Даляне.

В конце июня президент США Дональд Трамп продлил санкции против КНДР еще на год. Санкции направлены против ядерной и ракетной программы КНДР, а также ряда других предполагаемых нарушений Пхеньяна, включая отмывание денег, кибератаки, нарушение прав человека.