В ЛНР ожидают обострения ситуации на Станично-Луганском направлении

ЛУГАНСК, 30 июн — РИА Новости. Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики ожидает обострения ситуации на Станично-Луганском направлении, заявил официальный представитель оборонного ведомства ЛНР Андрей Марочко.
Он уточнил, что в целом ситуация в зоне ответственности Народной милиции ЛНР существенных изменений не претерпела и остаётся напряженной.
"Несмотря на усилия представителей минской контактной группы решить конфликт на востоке Украины мирным путем, украинское командование продолжает проводить мероприятия по его эскалации", — подчеркнул представитель оборонного ведомства республики.