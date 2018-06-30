В ЛНР ожидают обострения ситуации на Станично-Луганском направлении

Ситуация в ДНР и ЛНР. Июнь 2018 (340)

Украинские военные в зоне конфликта на востоке Украины. Архивное фото

Украинские военные в зоне конфликта на востоке Украины. Архивное фото

ЛУГАНСК, 30 июн — РИА Новости. Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики ожидает обострения ситуации на Станично-Луганском направлении, заявил официальный представитель оборонного ведомства ЛНР Андрей Марочко.

"Командование оперативно-тактической группировки "Север" завершило мероприятия по неплановой замене подразделений 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ на подразделения 59-й отдельной мотопехотной бригады. В связи с чем мы ожидаем в ближайшее время обострения ситуации на Станично-Луганском направлении", — рассказал Марочко журналистам.

Он уточнил, что в целом ситуация в зоне ответственности Народной милиции ЛНР существенных изменений не претерпела и остаётся напряженной.

"Несмотря на усилия представителей минской контактной группы решить конфликт на востоке Украины мирным путем, украинское командование продолжает проводить мероприятия по его эскалации", — подчеркнул представитель оборонного ведомства республики.