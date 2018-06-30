Роспотребнадзор предупредил о вспышке лептоспироза в Шри-Ланке

МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Специалисты Роспотребнадзора предупреждают о вспышке инфекционного заболевания лептоспироз в Шри-Ланке, где число заболевших превысило 1,5 тысячи человек, сообщается на сайте ведомства.

"Министерство здравоохранения республики Шри-Ланка… официально объявило о неуклонном росте с начала года числа случаев лептоспироза, общее число которых превысило 1520 человек", — говорится в сообщении.

Вспышки лептоспироза регистрируются в сезон дождей с мая по сентябрь на западе и юго-западе страны, а также с октября по февраль на востоке и севере острова. Подъем заболеваемости в стране фиксируется в засушливый период, когда жители используют дождевую воду для различных целей, в том числе в качестве питьевой воды, говорится в сообщении.

Роспотребнадзор просит учитывать эту информацию при планировании поездок.

Лептоспирозы входят в группу острых зоонозных природно-очаговых инфекций, протекающих с поражением почек, печени, нервной и сосудистой систем, а также с развитием геморрагического синдрома и желтухи. Основные источники инфекции в природе — грызуны и насекомоядные, в хозяйстве эту роль играют домашние животные.

Инфекция передается человеку посредством прямого контакта с мочой инфицированных животных или через объекты внешней среды — воду, почву и растения. Тяжесть течения инфекции у человека варьирует от легких до летальных форм. От человека к человеку инфекция не передается.