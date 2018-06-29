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Украинские националисты "присвоили" российские и польские земли

Сюжет:
Ситуация на Украине. Июнь 2018 (299)
(обновлено: 18:59 29.06.2018)
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© РИА Новости / Алексей ВовкПерейти в фотобанкЛидер националистической партии Свобода Олег Тягнибок. Архивное фотоЛидер националистической партии Свобода Олег Тягнибок. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Вовк
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МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Территория Украины в границах 1921 года была в 1,6 раза больше, чем сейчас. Об этом лидер националистической партии "Свобода" Олег Тягнибок заявил в эфире телеканала "112 Украина".

Националисты в Киеве. Архивное фото
© РИА Новости / Стрингер
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Среди земель, на которые мог бы претендовать Киев, он назвал Зеленый Клин на российском Дальнем Востоке (в 1917 году переселенцы с Украины пытались создать там Украинскую Дальневосточную Республику), Стародубщину (Брянская область), Холмщину (Польша), Надсанье (Украина, Польша), Лемковщину (земли в Польше, Словакии и на Украине). При этом Тягнибок добавил, что Украина уважает границы, признанные после Второй мировой войны.

Кроме того, он утверждает, что Россия также "украла" у Украины культурное наследие — песни Сечевых Стрельцов и множество других "украинских произведений".

"Московиты вообще ничего своего не имеют. Вы обратите внимание: песни, которыми они так гордятся, даже патриотические песни, оказывается, украдены у нас, украинцев", — сказал лидер "Свободы".

Ранее Тягнибок обвинял Польшу в планировании захвата части Украины, а другой лидер украинских националистов, бывший глава "Правого сектора"* Дмитрий Ярош, заявлял о намерениях захватить Кубань и Воронеж.

"Галлюцинаторные мечты"

Претензии, выдвинутые Тягнибоком, прокомментировала заместитель директора Центра геополитических экспертиз Наталья Макеева.

Франц Клинцевич. Архивное фото
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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"Что касается претензий на Брянскую область и на прочее, о чем вспомнил Тягнибок, то это просто какие-то галлюцинаторные мечты. В свое время Петлюра рисовал какие-то карты, где эти территории они называли "украинскими", но говорить об этом абсурдно. Хотя обиды Тягнибока в некотором смысле обоснованы: наверное, в глубине души он понимает, что окружающие страны не мыслят Украину как цельное политическое пространство, видит, что власти государственной там, по сути, нет", — сказала она в эфире радио Sputnik.

Что же касается слов о том, что Россия "украла" украинскую культуру, то, добавила Макеева, это "откровенный бред".

"Хотя бы потому, что вообще такое явление, в современном его понимании, как "украинец", появилось довольно поздно, до этого существовали определенные племена, этносы, каждый из которых имел свою великолепную культуру. Эти этносы соприкасались и с белорусскими, и с великоросскими, шло взаимное проникновение культур. Поэтому говорить о том, что у них что-то украли – достаточно глупо", – считает она.

Переименовать в Московию

На Украине довольно часто звучат обвинения в адрес России в том, что она якобы у что-то "украла" у украинцев. Например, в прошлом году президент Петр Порошенко обвинил Владимира Путина в попытке "похитить в российскую историю" Анну Ярославну, дочь князя Ярослава Мудрого и жену французского короля Генриха I.

Депутат от фракции Свобода Ирина Фарион
© РИА Новости / Евгений Котенко
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А на прошлой неделе с очередным заявлением выступила скандально известная детская писательница Лариса Ницой. На этот раз предметом "кражи", как она уверяет, стало само название страны.

По ее словам, название "Русь" было якобы "украдено" у украинцев, а потому Россию надо переименовать в Московию.

"Мы с вами русские на самом деле, а они — московиты. Московское царство указом Петра Первого назвало себя Русь. Представьте себе, что Германия сегодня просыпается, а Франция издает указ — мы сегодня Германия", — заявила писательница изданию "Обозреватель".

По ее утверждению, императрица Екатерина Вторая издала указ, согласно которому всех, кто называл себя московитами, "били палками беспощадно".

Репродукция рисунка Переяславская рада. Богдан Хмельницкий выступает за воссоединение Украины и России.
© РИА Новости / Михаил Успенский
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Мнение: "вычеркивание" Хмельницкого из истории Украины – это преступление
"Это исторический факт, это лежит в музеях", — заявила Ницой, не уточнив, из какого источника она почерпнула эту информацию.

В Госдуме на это заметили, что территория, на которой сейчас располагаются Россия и Украина, раньше называлась Киевской Русью. Поэтому, как сказал глава комитета по делам СНГ Леонид Калашников, речь скорее идет о том, что это "Украина украла Киев у Руси".

Сенатор Франц Клинцевич, в свою очередь, выразил мнение, что такие заявления — лишь попытка утешаться мнимым былым величием в условиях кризиса.

"Когда экономика и социальная сфера переживают жесточайший кризис, коррупция зашкаливает, а от государственности остались одни воспоминания, ничего не остается другого, как только надувать щеки, упиваясь былым мнимым величием", — подчеркнул он.

По словам парламентария, подобные псевдоисторические экскурсы являются зеркальным отражением ситуации, в которой сейчас находится Украина.

*Организация запрещена в России.

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