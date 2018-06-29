Украинские националисты "присвоили" российские и польские земли

МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Территория Украины в границах 1921 года была в 1,6 раза больше, чем сейчас. Об этом лидер националистической партии "Свобода" Олег Тягнибок заявил в эфире телеканала "112 Украина".

Среди земель, на которые мог бы претендовать Киев, он назвал Зеленый Клин на российском Дальнем Востоке (в 1917 году переселенцы с Украины пытались создать там Украинскую Дальневосточную Республику), Стародубщину (Брянская область), Холмщину (Польша), Надсанье (Украина, Польша), Лемковщину (земли в Польше, Словакии и на Украине). При этом Тягнибок добавил, что Украина уважает границы, признанные после Второй мировой войны.

Кроме того, он утверждает, что Россия также "украла" у Украины культурное наследие — песни Сечевых Стрельцов и множество других "украинских произведений".

"Московиты вообще ничего своего не имеют. Вы обратите внимание: песни, которыми они так гордятся, даже патриотические песни, оказывается, украдены у нас, украинцев", — сказал лидер "Свободы".

Ранее Тягнибок обвинял Польшу в планировании захвата части Украины, а другой лидер украинских националистов, бывший глава "Правого сектора"* Дмитрий Ярош, заявлял о намерениях захватить Кубань и Воронеж.

"Галлюцинаторные мечты"

Претензии, выдвинутые Тягнибоком, прокомментировала заместитель директора Центра геополитических экспертиз Наталья Макеева.

"Что касается претензий на Брянскую область и на прочее, о чем вспомнил Тягнибок, то это просто какие-то галлюцинаторные мечты. В свое время Петлюра рисовал какие-то карты, где эти территории они называли "украинскими", но говорить об этом абсурдно. Хотя обиды Тягнибока в некотором смысле обоснованы: наверное, в глубине души он понимает, что окружающие страны не мыслят Украину как цельное политическое пространство, видит, что власти государственной там, по сути, нет", — сказала она в эфире радио Sputnik

Что же касается слов о том, что Россия "украла" украинскую культуру, то, добавила Макеева, это "откровенный бред".

"Хотя бы потому, что вообще такое явление, в современном его понимании, как "украинец", появилось довольно поздно, до этого существовали определенные племена, этносы, каждый из которых имел свою великолепную культуру. Эти этносы соприкасались и с белорусскими, и с великоросскими, шло взаимное проникновение культур. Поэтому говорить о том, что у них что-то украли – достаточно глупо", – считает она.

Переименовать в Московию

На Украине довольно часто звучат обвинения в адрес России в том, что она якобы у что-то "украла" у украинцев. Например, в прошлом году президент Петр Порошенко обвинил Владимира Путина в попытке "похитить в российскую историю" Анну Ярославну, дочь князя Ярослава Мудрого и жену французского короля Генриха I.

А на прошлой неделе с очередным заявлением выступила скандально известная детская писательница Лариса Ницой. На этот раз предметом "кражи", как она уверяет, стало само название страны.

По ее словам, название "Русь" было якобы "украдено" у украинцев, а потому Россию надо переименовать в Московию.

"Мы с вами русские на самом деле, а они — московиты. Московское царство указом Петра Первого назвало себя Русь. Представьте себе, что Германия сегодня просыпается, а Франция издает указ — мы сегодня Германия", — заявила писательница изданию "Обозреватель".

По ее утверждению, императрица Екатерина Вторая издала указ, согласно которому всех, кто называл себя московитами, "били палками беспощадно".

"Это исторический факт, это лежит в музеях", — заявила Ницой, не уточнив, из какого источника она почерпнула эту информацию.

В Госдуме на это заметили, что территория, на которой сейчас располагаются Россия и Украина, раньше называлась Киевской Русью. Поэтому, как сказал глава комитета по делам СНГ Леонид Калашников, речь скорее идет о том, что это "Украина украла Киев у Руси".

Сенатор Франц Клинцевич, в свою очередь, выразил мнение, что такие заявления — лишь попытка утешаться мнимым былым величием в условиях кризиса.

"Когда экономика и социальная сфера переживают жесточайший кризис, коррупция зашкаливает, а от государственности остались одни воспоминания, ничего не остается другого, как только надувать щеки, упиваясь былым мнимым величием", — подчеркнул он.

По словам парламентария, подобные псевдоисторические экскурсы являются зеркальным отражением ситуации, в которой сейчас находится Украина.

*Организация запрещена в России.