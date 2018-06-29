Политолог: "претензии" националистов Украины к РФ – "галлюцинаторные мечты"

Украинские националисты "присвоили" земли России и Польши и обвинили РФ в "краже" культурного наследия. В эфире радио Sputnik политолог Наталья Макеева прокомментировала эти претензии, назвав их откровенным бредом.

Территория Украины в границах 1921 года была в 1,6 раза больше, чем сейчас. Об этом лидер националистической партии "Свобода" Олег Тягнибок заявил в эфире телеканала "112 Украина".

"Там и о Зеленом Клине (российские территории Дальнего Востока – ред.) можно говорить, и о Стародубщине (Брянская область), Холмщине (Польша), Надсанье (Украина, Польша), Лемковщине (земли в Польше, Словакии и Украине) и так далее", – сказал политик, добавив при этом, что Киев уважает границы, признанные после Второй мировой войны.

По словам Тягнибока, Россия также "украла" у Украины культурное наследие — песни Сечевых стрельцов и множество других "украинских произведений".

"Московиты вообще ничего своего не имеют. Вы обратите внимание: песни, которыми они так гордятся, даже патриотические песни, оказывается, украдены у нас, украинцев", – сказал лидер "Свободы".

Ранее Тягнибок обвинял Польшу в планировании захвата части Украины, а другой лидер украинских националистов, бывший глава "Правого сектора"* Дмитрий Ярош заявлял о намерениях захватить Кубань и Воронеж.

В эфире радио Sputnik заместитель директора Центра геополитических экспертиз, обозреватель Федерального агентства новостей Наталья Макеева прокомментировала претензии украинских националистов.

"Что касается претензий на Брянскую область и на прочее, о чем вспомнил Тягнибок, то это просто какие-то галлюцинаторные мечты. В свое время Петлюра рисовал какие-то карты, где эти территории они называли "украинскими", но говорить об этом абсурдно. Хотя обиды Тягнибока в некотором смысле обоснованы: наверное, в глубине души он понимает, что окружающие страны не мыслят Украину как цельное политическое пространство, видит, что власти государственной там, по сути, нет. Что касается культурных претензий, то очень сложно комментировать этот откровенный бред. Хотя бы потому, что вообще такое явление, в современном его понимании, как "украинец", появилось довольно поздно, до этого существовали определенные племена, этносы, каждый из которых имел свою великолепную культуру. Эти этносы соприкасались и с белорусскими, и с великоросскими, шло взаимное проникновение культур. Поэтому говорить о том, что у них что-то украли – достаточно глупо", – сказала Наталья Макеева.

*Организация запрещена в России.

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