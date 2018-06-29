Страны БРИКС готовят соглашение в информационной безопасности

ДУРБАН (ЮАР), 29 июн – РИА Новости. Одним из результатов встречи высоких представителей стран БРИКС, курирующих вопросы безопасности, стала договоренность о подготовке пятистороннего межправительственного соглашения о сотрудничестве в сфере обеспечения международной информационной безопасности. Об этом сообщил источник в российской делегации.

"На встрече достигнута договоренность о проведении единой политики в области международной информационной безопасности", — отметил собеседник. По его словам, участники переговоров подтвердили важность выработки правил ответственного поведения государств в информационной сфере.

"А применительно к организации сотрудничества внутри БРИКС участники встречи не только одобрили результаты работы соответствующей рабочей группы, которой удалось выработать "дорожную карту" взаимодействия в этой сфере, но и признали необходимость подведения под это сотрудничество прочной международно-правовой базы и вести дело к выработке пятистороннего межправительственного соглашения о сотрудничестве в области обеспечения международной информационной безопасности", — заявил источник в российской делегации.

Тема информационной безопасности обсуждалась среди прочих на встрече в Дурбане. Делегацию России на ней возглавлял секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.